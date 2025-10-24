Εισηγήσεις προς την κυβέρνηση για μόνιμους υπαξιωματικούς κατέθεσε ο Μορφάκης Σολομωνίδης

Σειρά εισηγήσεων προς την κυβέρνηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μόνιμοι υπαξιωματικοί στην Εθνική Φρουρά κατέθεσε ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μορφάκης Σολομωνίδης, ζητώντας, μεταξύ άλλων, να αυξηθούν οι θέσεις των ανθυπασπιστών, των αρχιλοχίων και των επιλοχίων, αλλά και να κατατεθεί πλάνο προαγωγών για τους συμβασιούχους υπαξιωματικούς.

Για τις γυναίκες μόνιμες υπαξιωματικούς, ο κ. Σολομωνίδης εισηγείται την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης από το Υπουργείο Άμυνας, η οποία θα καθορίσει το ύψος του εφάπαξ ποσού που θα τους δοθεί ως αποζημίωση για την αδικία εις βάρος τους.

Αυτούσια η γραπτή τοποθέτηση του Μορφάκη Σολομωνίδη:

Οι εισηγήσεις μου προς την κυβέρνηση για τα διαχρονικά και δικαιολογημένα προβλήματα των Μονίμων Υπαξιωματικών.

Οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Εθνικής Φρουράς. Παρά το σημαντικό της προσφοράς τους στο αξιόμαχο του στρατεύματός μας, βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ζήτημα που χρονίζει και αποτελεί κατάφωρη αδικία.

Μία στρέβλωση που δεν τους επιτρέπει να προχωρήσουν επαγγελματικά.

Λύσεις υπάρχουν, γι’ αυτό και καταθέτω σειρά εισηγήσεων προς την κυβέρνηση, που θεωρώ πως μπορούν να αποκαταστήσουν την ισορροπία.

Μόνιμοι Υπαξιωματικοί

Να αυξηθούν οι θέσεις Ανθυπασπιστών Α’ από 21 σε 55. Ή ανάλογη αύξηση να γίνει και για τους Ανθυπασπιστές Β’ και Γ ‘, τους Αρχιλοχίες και Επιλοχίες. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα δημιουργήσει περίπου 250 νέες θέσεις, δίνοντας την ευκαιρία σε στελέχη με πολυετή υπηρεσία να προχωρήσουν στην ιεραρχία.

Συμβασιούχοι Υπαξιωματικοί (ΣΥΠ)

Να κατατεθεί πλάνο προαγωγών των ΣΥΠ μέχρι το τέλος του χρόνου, στο οποίο θα γίνεται αναφορά για συγκεκριμένο αριθμό προαγωγών που θα υλοποιούνται από το 2026 και μετά. Το πλάνο θα επικαιροποιείται σε ετήσια βάση.

Γυναίκες Μόνιμοι Υπαξιωματικοί

Για τις γυναίκες που ξεκίνησαν με τον θεσμό των Εθελοντριών, η Πολιτεία έχει ήδη αναγνωρίσει, μέσω απόφασης της Επιτρόπου, ότι υπήρξε σοβαρή αδικία εις βάρος τους. Να εκπονηθεί αναλογιστική μελέτη από το Υπουργείο Άμυνας μέχρι το τέλος του χρόνου, η οποία θα καθορίσει το ύψος του εφάπαξ ποσού που θα τους δοθεί ως αποζημίωση, αναλόγως του μεγέθους της αδικίας που υπέστη η κάθε μία ξεχωριστά.