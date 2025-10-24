Παπαδόπουλος για ΕΛΑΜ: Η χώρα σε περιπέτειες αν υπερισχύσουν στη Βουλή οι δυνάμεις λαϊκισμού

«Εάν στην επόμενη Βουλή υπερισχύσουν οι δυνάμεις του λαϊκισμού, των άκρων και της παραπλάνησης, η χώρα μας θα μπει σε περιπέτειες», αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, σε σχέση με το ΕΛΑΜ και το μεταναστευτικό.

Σημειώνοντας ότι το ΕΛΑΜ παρουσίασε «ένα παλαιό και παραπλανητικό βίντεο για επεισόδια στην οδό Λήδρας», ο κ. Παπαδόπουλος καλεί το ΕΛΑΜ να παρουσιάσει τις θέσεις του για το μεταναστευτικό.

Στη δήλωσή του ο κ. Παπαδόπουλος λέει ότι το ΕΛΑΜ έχει προτείνει μεταξύ άλλων «να δώσουμε διαβατήρια σε όλους τους μετανάστες για να πάνε στην Ευρώπη – και άρα να πλημμυρίσουμε με χιλιάδες νέους μετανάστες που θα γυρεύουν ευρωπαϊκό διαβατήριο, να σταματήσουμε να εξετάζουμε αιτήσεις ασύλου – και άρα όλοι οι Αιτητές που ήρθαν στην Κύπρο να μας μείνουν στην Κύπρο αντί να τους απελαύνουμε», αλλά και «καταψήφιση των κονδυλίων που αφορούν την μετανάστευση – και άρα να μην έχουμε το προσωπικό και τις υποδομές για να συνεχίσουμε με τις απελάσεις που φέρνουν αποτελέσματα».

Αναφέρει ακολούθως ότι, «αντίθετα με τις επικίνδυνες προτάσεις του ΕΛΑΜ, οι πολιτικές που πρότεινε το ΔΗΚΟ και τις οποίες εφαρμόζει η παρούσα Κυβέρνηση έχουν αδειάσει το Πουρνάρα, έχουν μειώσει τις αιτήσεις ασύλου κατά 70%, έχουν μειώσει τις αιτήσεις Αφρικανών κατά 96%, έχουν μειώσει τις αφίξεις από τη θάλασσα στο μηδέν». Καταλήγει, λέγοντας ότι το ΔΗΚΟ θα συνεχίσει να εργάζεται για μια Κύπρο ασφαλή, δίκαιη και ανθρώπινη.