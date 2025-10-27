Χουριέτ: «Εχθρικές ενέργειες Λευκωσίας κατά Τ/κ και Τουρκίας» - Τι λέει για Ερχιουρμάν, μνημείο και συμφωνία με Λίβανο

Η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ ισχυρίζεται ότι αμέσως μετά την «εκλογή» του νέου Τ/κ ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμαν, η Κύπριακή Δημοκρατία προχώρησε σε «εχθρικές ενέργειες» κατά των Τουρκοκυπρίων και της Τουρκίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μέσα σε μία εβδομάδα από τις «εκλογές» στα κατεχόμενα, η Λευκωσία «κλείδωσε συμφωνία με τον Λίβανο για τη θαλάσσια οριοθέτηση στην Ανατολική Μεσόγειο, έπεισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει την ανέγερση μνημείου για τους Ελληνοκύπριους αγνοουμένους, μπλόκαρε μαζί με την Ελλάδα τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE και καταδίκασε σε φυλάκιση πέντε ετών επιχειρηματία που είχε επενδύσει στα κατεχόμενα».

Η Χουριέτ περιγράφει τις κινήσεις αυτές ως «προκλητικό καλωσόρισμα ελληνοκυπριακού τύπου» προς τον Τ/κ ηγέτη.

Η εφημερίδα ισχυρίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε πρόταση Ελληνοκυπρίων Ευρωβουλευτών για την ανέγερση μνημείου αποκλειστικά για τους Ελληνοκύπριους αγνοουμένους, αγνοώντας –όπως αναφέρει– τους 492 Τουρκοκυπρίους που σκοτώθηκαν ή εξαφανίστηκαν πριν από το 1974. Πρόκειται για την τροπολογία του Ευρωβουλευτή Μιχάλη Χατζηπαντέλα στη βάση της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μελετήσει την ανέγερση μνημείου για τα θύματα της τουρκικής εισβολής του 1974 περιλαμβανομένων και των αγνοουμένων.

Όπως γράφει, ο Τ/κ ηγέτης φέρεται να καταδίκασε με «σκληρή γλώσσα» την απόφαση, κατηγορώντας τη Λευκωσία και το Ευρωκοινοβούλιο για μεροληψία.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου ενέκρινε τη θαλάσσια συμφωνία που είχε υπογράψει το 2007 με την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία παρέμενε ανενεργή επί 18 χρόνια λόγω αντιρρήσεων της Άγκυρας, με την εξέλιξη αυτή να «αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τον ενεργειακό διαμοιρασμό», ενώ υπενθυμίζει πως η Κύπρος έχει συνάψει ανάλογες συμφωνίες και με την Αίγυπτο (2003) και το Ισραήλ (2010).

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σύμφωνα με τη Χουριέτ, δήλωσε ότι Ελλάδα και Κύπρος εμπόδισαν την ένταξη της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE, τονίζοντας πως «μια χώρα που κατέχει ή απειλεί κράτος-μέλος της ΕΕ δεν μπορεί να συμμετέχει».

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι η Αθήνα έθεσε ως όρο για οποιαδήποτε πρόοδο την άρση του casus belli που έχει θεσπίσει η τουρκική Εθνοσυνέλευση για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια.

Η Χουριέτ αναφέρεται και στην επιβολή πενταετούς φυλάκισης από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας τον επιχειρηματία Σιμόν Αϊκούτ, αφότου παραδέχθηκε ότι επένδυσε σε περιουσίες Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα.

Η εφημερίδα ισχυρίζεται πως ο Αϊκούτ, ο οποίος έχει και ισραηλινή και πορτογαλική υπηκοότητα, «κρατούνταν για έναν χρόνο και δικάστηκε με στόχο να αποθαρρυνθούν οι ξένοι επενδυτές στα κατεχόμενα».

Πηγή: ΚΥΠΕ