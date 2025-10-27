Τα ονόματα εφτά υποψηφίων βουλευτών ανακοινώνουν οι Οικολόγοι – Τι αναφέρουν οι πληροφορίες

Τα ονόματα ακόμη εφτά υποψηφίων για τις βουλευτικές εκλογές του 2026 θα ανακοινώσει σήμερα το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του politis.com.cy, ανάμεσα στα ονόματα των εφτά υποψηφίων βρίσκονται και αυτά του Άδωνι Γιάγκου, του Κυριάκου Τσιμίλλη και της Μόνικας Πιερίδου.

Ο Άδωνις Γιάγκου είναι ιδρυτικό και μάχιμο μέλος του Κινήματος Οικολόγων και θα κατέλθει υποψήφιος στην επαρχία Λευκωσίας.

Ιδρυτικό μέλος του Κινήματος είναι και ο Κυριάκος Τσιμίλλης ο οποίος διεκδίκησε την προεδρία στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές και θα κατέλθει υποψήφιος βουλευτής στην επαρχία Λευκωσίας.

Η Μόνικα Πιερίδου είναι μάχιμο μέλος του Κινήματος και πρόεδρος της Γυναικείας Κίνησης Οικολόγων (ΓΥ.Κ.Ο.) και θα είναι υποψήφια βουλεύτρια στην επαρχία Λεμεσού.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Πέμπτη το Κίνημα ανακοίνωσε τα ονόματα τεσσάρων υποψηφίων βουλευτών για τις επαρχίες Λεμεσού και Λευκωσία. Συγκεκριμένα ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες του του αρχιτέκτονα Μίλτου Παπαδόπουλου και του δικηγόρου Ζήνωνα Νικολαΐδη για την εκλογική περιφέρεια Λεμεσού. Ανακοίνωσε επίσης τις υποψηφιότητες του προέδρου της Ένωσης Κυπρίων Οζ Καραχάν και του δικηγόρου Βαλέριου Δανιηλίδη για την εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θα ανακοινώσει την επόμενη Δευτέρα ακόμη τέσσερα ονόματα συνεργαζόμενων προσώπων τα οποία θα κατέλθουν στις βουλευτικές εκλογές με τα ψηφοδέλτια του κόμματος.