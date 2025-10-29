Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Επιστολή στον Έρχιουρμαν έστειλε ο Γκουτέρες: «Ανυπομονώ να εργαστούμε για μόνιμη λύση»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Συγχαρητήρια επιστολή στο νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, για την ανάδειξή του, απέστειλε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες. Στο μήνυμά του, ο Γενικός Γραμματέας αναφέρει ότι ανυπομονεί να συνεργαστούν για την επίτευξη μιας μόνιμης λύσης στο Κυπριακό.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της επιστολής, ο κ. Γκουτέρες διαβεβαιώνει τον κ. Έρχιουρμαν για την προσήλωσή του στον στόχο αυτό. «Θα ήθελα να επιβεβαιώσω για ακόμη μία φορά την ακλόνητη δέσμευσή μου στην ασφάλεια και την ευημερία των Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων», αναφέρει συγκεκριμένα.

Ο Γενικός Γραμματέας σημείωσε ότι στο πλαίσιο της αποστολής καλών υπηρεσιών του, είναι πάντα έτοιμος να αναλάβει δράση προς αυτή την κατεύθυνση, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη βούληση των Ηνωμένων Εθνών να στηρίξουν τις προσπάθειες για την εξεύρεση μιας ειρηνικής και βιώσιμης λύσης προς όφελος όλων των Κυπρίων, η οποία θα συμβάλει στην ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.

Στο μήνυμά του, ο κ. Γκουτέρες επανέλαβε ότι παραμένει ενεργή η δέσμευσή του για τη διοργάνωση μιας άτυπης συνάντησης ευρείας συμμετοχής στο εγγύς μέλλον. Προς τούτο, όπως ανέφερε, έχει ήδη δώσει εντολή στην προσωπική του απεσταλμένη, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, να μεταβεί στην Κύπρο για να έχει επαφές με τα μέρη.

Ο Γενικός Γραμματέας προέτρεψε τον Τουρκοκύπριο ηγέτη σε στενή συνεργασία με την κα Ολγκίν. «Σας ενθαρρύνω να έχετε μια εποικοδομητική και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα συνεργασία με την Απεσταλμένη μου, ώστε να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε πάνω στη δυναμική του 2025 και να καθορίσουμε μια αμοιβαία αποδεκτή πορεία προόδου στο Κυπριακό», σημείωσε.

Τέλος, εξέφρασε την προσδοκία του για στενή συνεργασία και με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο και επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), Κασίμ Ντιάν.

KYΠΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα