Υφ. Μετανάστευσης: «Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να διασφαλίζει τη δημόσια τάξη»

Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει αταλάντευτα να διασφαλίζει τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια των πολιτών της και την εθνική ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμμορφούμενη με το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, αναφέρει σε ανακοίνωση το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας αναφορικά με πρόσφατη γραπτή δήλωση του Άριστου Δαμιανού, βουλευτή ΑΚΕΛ Λευκωσίας, Προέδρου Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής.

Το Υφυπουργείο, σημειώνει στην ανακοίνωση ότι "με απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς και τον δημόσιο διάλογο, οφείλει να αποκαταστήσει την αλήθεια σχετικά με το τροποποιητικό νομοσχέδιο του περί Προσφύγων Νόμου και όσα αναφέρει ο κ. Άριστος Δαμιανού σε γραπτή του δήλωση στις 29/10/2025".

Οπως αναφέρει, η σε εξέλιξη ανασύνταξη του περί Προσφύγων Νόμου, ο οποίος βρίσκεται για νομοτεχνικό έλεγχο στη Νομική Υπηρεσία, συνδέεται άρρηκτα με την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και την πλήρη συμμόρφωση της Δημοκρατίας με τις ενωσιακές και διεθνείς της υποχρεώσεις. Αυτό, όμως, σημειώνει, δεν δικαιολογεί καμία καθυστέρηση στην προώθηση της στοχευμένης τροποποίησης του υφιστάμενου νόμου που ήδη κατατέθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2024. Το συγκεκριμένο τροποποιητικό νομοσχέδιο έχει αυθύπαρκτη αναγκαιότητα και μπορεί –και πρέπει– να προχωρήσει ανεξάρτητα από τη συνολική αναμόρφωση της σχετικής νομοθεσίας, η οποία δεν θα τεθεί σε ισχύ πριν από τα μέσα Ιουνίου 2026.

Για την «εσφαλμένη υιοθέτηση» ενωσιακών διατάξεων, αναφέρει πως η αρχική εσφαλμένη μεταφορά ευρωπαϊκών ρυθμίσεων στον ισχύοντα νόμο δεν έγινε επί θητείας της παρούσας Κυβέρνησης. Αμέσως μετά την ίδρυσή του, το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας διαπίστωσε το πρόβλημα, και ενήργησε τάχιστα, συντάσσοντας την αναγκαία τροποποίηση, την οποία υπέβαλε προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως την κατέθεσε στη Βουλή. Η σχετική νομοθετική πρόβλεψη, σημειώνει, θα παράσχει στο κράτος ένα κρίσιμο εργαλείο, που αυτήν τη στιγμή δεν διαθέτει, για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και της εθνικής ασφάλειας, καθώς και την αντιμετώπιση εγκληματικών συμπεριφορών από κατόχους συμπληρωματικής προστασίας.

Για τις θέσεις διεθνών οργανισμών και ΜΚΟ το Υφυπουργείο αναφέρει ότι στις μόλις δύο συνεδρίες της αρμόδιας Επιτροπής που συζητήθηκε η τροποποίηση, οι εκπρόσωποι της Ύπατης Αρμοστείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), το Cyprus Refugee Council και άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) δεν διατύπωσαν αντίρρηση επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων και αναγνώρισαν ότι αυτές είναι εναρμονισμένες με το ενωσιακό δίκαιο. Η μόνη διαφοροποίησή τους, προσθέτει, αφορούσε το χρονικό περιθώριο, εντός του οποίου ένα πρόσωπο μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο μετά την απόφαση αφαίρεσης καθεστώτος προστασίας.

"Η Κυβέρνηση παραμένει ανοικτή σε τεκμηριωμένες εισηγήσεις, χωρίς όμως να ακυρώνεται ο πυρήνας της ρύθμισης, η οποία αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού δικαίου".

Για τα ερωτήματα και τις «καθυστερήσεις», το Υφυπουργείο αναφέρει ότι οι απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν δόθηκαν με επιστολή μας στις 20 Οκτωβρίου 2025. Ωστόσο, τονίζεται ότι οι επιπλέον ερωτήσεις για ένα τόσο απλό ζήτημα προκάλεσαν περισσότερη καθυστέρηση.

"Όπως επισημάνθηκε και στην έγγραφη απάντηση που διαβιβάστηκε στον κύριο Δαμιανού, ως Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, η ουσία δεν έγκειται στον αριθμό των υποθέσεων όπου χρειάστηκε αφαίρεση συμπληρωματικής προστασίας, αλλά στις επιπτώσεις της παραβατικής συμπεριφοράς αλλοδαπών στη δημόσια τάξη και εθνική ασφάλεια. Ακόμη και μία υπόθεση που δικαιολογεί ανάκληση καθεστώτος συμπληρωματικής προστασίας μπορεί να προκαλέσει ή να συμβάλει σε σοβαρή διατάραξη της τάξης. Η περαιτέρω αναβολή της τροποποίησης λειτουργεί εις βάρος της δυνατότητας της Δημοκρατίας να προστατεύσει αποτελεσματικά τους πολίτες" συνεχίζει το Υφυπουργείο.

Το Υφυπουργείο καλεί όλα τα κόμματα "να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να ψηφίσουν τη σχετική τροποποίηση το ταχύτερο δυνατό". Επίσης, αναφέρει, θα πρέπει Κυβέρνηση και Βουλή να εργαστούν μαζί, για να θεσπιστεί ο νέος περί Προσφύγων Νόμος, που θα κατατεθεί στη Βουλή εντός 2025, ο οποίος θα ενσωματώνει στην κυπριακή έννομη τάξη το Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και πρέπει να τεθεί σε ισχύ τον Ιούνιο 2026.

"Διαβεβαιώνουμε ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει αταλάντευτα να διασφαλίζει τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια των πολιτών της και την εθνική ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμμορφούμενη με το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο" καταλήγει η ανακοίνωση του Υφυπουργείου.

ΚΥΠΕ