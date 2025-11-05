Ο Μπαχτσελί μπλοκάρει τη μετάβαση Ερχιουρμάν σε Άγκυρα;

Ορισμένα εκ των ΜΜΕ στη τουρκοκυπριακή κοινότητα επιχειρούν να ερμηνεύσουν την καθυστήρηση εκ μέρους του Τούρκου Προέδρου να καλέσει για διαβουλεύσεις τον νέο ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Ερχιουρμάν, αφού δύο και πλέον εβδομάδες μετά την εκλογική διαδικασία στα κατεχόμενα, πέραν από τα τυπικά συγχαρητήρια δεν έδωσε ακόμη ημερομηνία συνάντησης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της διαδικτυακής «Bugün Kıbrıs», η σιωπή αυτή από την τουρκική πλευρά προκαλεί αίσθηση, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τουρκοκύπριος ηγέτης επιδιώκει εντατικές «διπλωματικές επαφές».

Με βάση συγκεκριμένες πληροφορίες, από την Άγκυρα εκφράζονται ορισμένες εικασίες πως η καθυστέρηση της πρόκλησης από τον Τούρκο Πρόεδρο προς τον Ερχιουρμάν ίσως να οφείλεται στην ανησυχία της τουρκικής κυβέρνησης και του Προέδρου της να μην προκαλέσει τον ηγέτη του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, Ντελβέτ Μπαχτσελί, ο οποίος δημοσίως εξέφρασε τη διαφωνία του για νέα αλλαγή του δόγματος επίλυσης του Κυπριακού με βάση της αποφάσεις του διεθνούς οργανισμού που οδηγούν σε ομοσπονδιακή λύση του προβλήματος.

Διάψευση Μπαχτσελι

Το δημοσίευμα όμως, όπως και άλλες εικασίες από τουρκικά ΜΜΕ, επιχειρήθηκε να διαψευσθούν μερικές ώρες αργότερα από τον ίδιο του ηγέτη των Τούρκων εθνικιστών. Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί αντέδρασε έντονα στις φήμες ότι ξεκίνησε μια «σιωπηρή διαμαρτυρία» για το Κυπριακό, με αποτέλεσμα να απουσιάσει και από τη δεξίωση στο προεδρικό μέγαρο για την επέτειο ίδρυσης της Τουρκικής δημοκρατίας στις 29 Οκτωβρίου, αλλά και από εκδήλωση στο Μαυσωλείο του Κεμάλ Ατατούρκ. Ο συνεταίρος του Τούρκου Προέδρου απέρριψε πλήρως τις εικασίες για «ρήγμα στη συμμαχία με το κυβερνών κόμμα, σημειώνοντας ότι δεν υφίσταται ούτε κατά διάνοια οποιαδήποτε διαφορά, είτε για τον στόχο μιας Τουρκίας χωρίς τρομοκρατία, είτε για τις πολιτικές επιλογές του Πρόεδρου. Ο αρχηγός του κόμματος εθνικιστικής δράσης δικαιολογήθηκε για τις δύο απουσίες του στις πρόσφατες εκδηλώσεις, δηλώνοντας χθες ενώπιον της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του πως η απουσία του δεν είχε καμία σχέση με το Κυπριακό και μια πιθανολογούμενη νέα τουρκική στάση: «Στις 29 Οκτωβρίου γιατί δεν πήγα στο Ανıtkabir (μαυσωλείο); Γιατί δήθεν μποϊκόταρα τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο; Υποτίθεται ότι υπάρχει βαθιά διαφωνία για την πολιτική της Κύπρου, ότι 'έχεις φρύδι πάνω από το μάτι σου', 'ότι είναι έτσι κι αλλιώς… Περάστε κύριοι, περάστε'. Όλοι όσοι προβάλλουν τέτοιους ισχυρισμούς απέτυχαν και έπεσαν έξω για άλλη μια φορά».

Παράλληλα, κατηγόρησε τα Μέσα Ενημέρωσης για «διπροσωπία» και για προσπάθεια δημιουργίας τεχνητών εντάσεων μέσα στη συμμαχία.

Με τη ρητορική του, έστειλε μήνυμα ότι το κόμμα του παραμένει σταθερός, αλλά και αυτόνομος εταίρος του κυβερνητικού συνασπισμού. Στην ουσία, η ομιλία του είχε στόχο να διαλύσει τις φήμες, να ενισχύσει την εικόνα ενότητας, αλλά και να υπενθυμίσει ότι το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη σταθερότητα της εξουσίας του Ερντογάν.