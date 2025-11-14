Στο Βερολίνο για συνάντηση με Καγκελάριο Μερτς ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Το Βερολίνο επισκέπεται σήμερα, Παρασκευή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, εν όψει και της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία την 1η Ιανουαρίου 2026.

Σε γραπτή δήλωση του, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, αναφέρει πως η επίσκεψη εργασίας του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Βερολίνο εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των σχέσεων Κύπρου - Γερμανίας, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν ενισχυθεί σημαντικά σε πολιτικό, οικονομικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στην Καγκελαρία, όπου στις 2μμ (ώρα Κύπρου) θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Γερμανό Καγκελάριο. Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των δύο χωρών υπό μορφή γεύματος εργασίας και στη συνέχεια οι δύο ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί ανταλλαγή απόψεων για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και για τη συνεργασία των δύο χωρών σε ευρωπαϊκά θέματα.

Η ατζέντα θα περιλαμβάνει, επίσης, ανασκόπηση του εξαιρετικού επιπέδου των διμερών σχέσεων σε τομείς, όπως η άμυνα και η ασφάλεια, ο τουρισμός, η ναυτιλία και η εκπαίδευση, σημείωσε ο κ. Λετυμπιώτης.

"Η επίσκεψη επιβεβαιώνει τη σταθερή βούληση των δύο χωρών να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους, αξιοποιώντας τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια", ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης, υπενθυμίζοντας ότι τον Φεβρουάριο του 2024 πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη επίσκεψη Γερμανού Προέδρου στην Κύπρο από την εγκαθίδρυση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος θα επιστρέψει στην Κύπρο απόψε, θα συνοδεύουν ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου, Δώρος Βενέζης και υπηρεσιακοί παράγοντες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ