Έτοιμη για το Visa Waiver των ΗΠΑ η Κύπρος - Όσα ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

H συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου με τον Αμερικανό ομόλογο του Marco Rubio, στην Ουάσιγκτον, τη Δευτέρα, επιβεβαίωσε τη σταθερή, πολυεπίπεδη και στρατηγική σχέση Κύπρου – ΗΠΑ, δήλωσε, την Τρίτη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Υπογράμμισε ότι η στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο, με διεύρυνση της συνεργασίας σε ζητήματα άμυνας, ασφάλειας, ενέργειας, περιφερειακής σταθερότητας και τεχνοκρατικού συντονισμού και προοπτική περαιτέρω εμβάθυνσης, μέσω του Οδικού Χάρτη Συνεργασίας του Στρατηγικού Διαλόγου των δύο χωρών.

"Το συνολικό αποτύπωμα της συνάντησης επιβεβαιώνει ότι η Κύπρος έχει περάσει σε μία νέα φάση διεθνούς παρουσίας και πολιτικής βαρύτητας, με ισχυρή φωνή, σαφή στόχευση και στρατηγικό προσανατολισμό. Η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να λειτουργεί ως αξιόπιστος, σταθερός και χρήσιμος ευρωπαϊκός δρων με δυνατότητα συμβολής στη διατλαντική συνεργασία, στη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και στην οικοδόμηση περιφερειακών συνεργειών με προοπτική", ανέφερε ο Εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των ΜΜΕ.

Επεσήμανε ότι η πραγματοποίηση της συνάντησης των δύο Υπουργών στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μόλις 17 μηνών, δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε δεδομένη ούτε αυτονόητη και αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι ενδιάμεσα προηγήθηκε και η ιστορική επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Λευκό Οίκο.

Οι σχέσεις Κύπρου - Ηνωμένων Πολιτειών εξελίσσονται πλέον σε έναν σταθερό στρατηγικό άξονα, είπε ο Εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά τις επισκέψεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών και του Προέδρου της Συρίας στην Ουάσιγκτον και μετά τη σύνοδο του σχήματος 3 + 1 στην Αθήνα.

"Η Κύπρος έχει αποδείξει ότι είναι κράτος που δεν παρακολουθεί παθητικά τις εξελίξεις αλλά διαθέτει ικανότητα προστιθέμενης αξίας, μπορεί να συμβάλει και να συνδράμει στη διαμόρφωση των περιφερειακών ισορροπιών, στις διεργασίες ενεργειακής συνεργασίας και στις επιδιώξεις της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στην περιοχή", ανέφερε ο Εκπρόσωπος.

Είπε ότι στη συνάντηση έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο ενεργειακό μέλλον της περιοχής και ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είναι βαθύς γνώστης των γεωπολιτικών δεδομένων αλλά και της προοπτικής που δημιουργούν οι συνεργασίες και συνέργειες σε περιφερειακό επίπεδο, ιδιαίτερα οι υφιστάμενοι σχηματισμοί των τριμερών με επέκταση σε 3 + 1.

Στο ζήτημα του Κυπριακού, ο Εκπρόσωπος είπε ότι καταγράφηκε η πάγια και σταθερή θέση αρχών της αμερικανικής πλευράς σχετικά με τη βάση λύσης, με προσήλωση στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν μόνιμο μέλος.

Σύμφωνα με τον ΚΕ, κοινή ήταν η ανάλυση των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, με την Κυπριακή Δημοκρατία να παρουσιάζει τον ρόλο της ως σταθερού και αξιόπιστου περιφερειακού δρώντος και την ετοιμότητά της για πρακτική συμβολή στην ειρηνευτική και ανθρωπιστική προσπάθεια, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης στοιχείων του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα και την ανοικοδόμηση.

Ανέφερε ότι συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση ξεχωριστού πολιτικού διαλόγου για τη Μέση Ανατολή, καθώς και ο βαθύτερος συντονισμός σε ζητήματα προστασίας και προάσπισης των δικαιωμάτων των χριστιανικών κοινοτήτων.

Ο κ. Λετυμπιώτης είπε, παράλληλα, ότι η επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί πρόσθετο εργαλείο για ενίσχυση του θεσμικού διαλόγου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Κυπριακή Δημοκρατία να επισημαίνει ότι μπορεί να λειτουργήσει ως τίμιος και αποτελεσματικός μεσολαβητής σε ζητήματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα ή απαιτούν νέα προσέγγιση.

Ερωτηθείς για το θέμα της ένταξης της Κύπρου στο Πρόγραμμα Visa Waiver των ΗΠΑ, ο Εκπρόσωπος είπε ότι ως Κύπρος έχουμε εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις, όλες τις τεχνικές και πολιτικές πολιτικές προδιαγραφές που είχαν τεθεί για ένταξη.

"Αυτό είναι απόφαση, σύμφωνα με τους προγραμματισμούς και σχεδιασμούς της Κυβέρνησης των ΗΠΑ που δεν αφορά μόνο την Κύπρο, αλλά ευρύτερα. Αναμένουμε, και εκείνο που έχει σημασία είναι ότι έχουμε πετύχει τον στόχο που είχε τεθεί τουλάχιστον από πλευράς μας, για να μπορέσουμε να λάβουμε την όποια πρωτοβουλία", ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ