Ο βουλευτής Πανίκος Λεωνίδου χειροθετείται άρχοντας του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας

Ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας (ΔΣΟ) και Μέλος της Διεθνούς Γραμματείας της Συνέλευσης Πανίκος Λεωνίδου θα μεταβεί τη Δευτέρα στο Κάιρο όπου θα χειροθετηθεί μέλος της Αδελφότητας Οφφικιάλιων του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής «Απόστολος Μάρκος».

Ανακοίνωση της Βουλής αναφέρει ότι η τελετή χειροθεσίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής θείας λειτουργίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Χαμζάουι του Καΐρου, επ᾿ ευκαιρία των γενεθλίων του Πατριάρχου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου.

Πηγή; ΚΥΠΕ