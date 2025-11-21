To Λονδίνο στα λευκά: Η πρώτη χιονόπτωση του χειμώνα μεταμόρφωσε την πόλη (φώτος)

Η βρετανική πρωτεύουσα «ξύπνησε» μέσα σε ένα ειδυλλιακό, σχεδόν παραμυθένιο σκηνικό, καθώς το πρώτο χιόνι του χειμώνα έκανε την εμφάνισή του νωρίς φέτος, χαρίζοντας μοναδικές εικόνες στους κατοίκους.

«Και έτσι απλά, το πρώτο χιόνι της σεζόν μετέτρεψε το Λονδίνο σε ένα ήσυχο παραμύθι – απόδειξη ότι η μαγεία εμφανίζεται όταν τη χρειάζεσαι λιγότερο», έγραψε ένας χρήστης του διαδικτύου για τα χιόνια που κάλυψαν στα Λευκά τη βρετανική πρωτεύουσα πριν από δύο μέρες, στις 19 Νοεμβρίου.

Το Μετεωρολογικό Γραφείο (Met Office) ανέφερε ότι ήταν πιθανές οι υγρές χιονοστρώσεις στη νότια Αγγλία, κυρίως σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Did you wake up to a snow flurry this morning? ❄️

These are from our Weather Watchers ➡️ https://t.co/ptlAE4fgcI pic.twitter.com/FRXFDCkmql — BBC London (@BBCLondonNews) November 19, 2025

