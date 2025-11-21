Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

To Λονδίνο στα λευκά: Η πρώτη χιονόπτωση του χειμώνα μεταμόρφωσε την πόλη (φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το Μετεωρολογικό Γραφείο (Met Office) ανέφερε ότι ήταν πιθανές οι υγρές χιονοστρώσεις στη νότια Αγγλία, κυρίως σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Η βρετανική πρωτεύουσα «ξύπνησε» μέσα σε ένα ειδυλλιακό, σχεδόν παραμυθένιο σκηνικό, καθώς το πρώτο χιόνι του χειμώνα έκανε την εμφάνισή του νωρίς φέτος, χαρίζοντας μοναδικές εικόνες στους κατοίκους.

«Και έτσι απλά, το πρώτο χιόνι της σεζόν μετέτρεψε το Λονδίνο σε ένα ήσυχο παραμύθι – απόδειξη ότι η μαγεία εμφανίζεται όταν τη χρειάζεσαι λιγότερο», έγραψε ένας χρήστης του διαδικτύου για τα χιόνια που κάλυψαν στα Λευκά τη βρετανική πρωτεύουσα πριν από δύο μέρες, στις 19 Νοεμβρίου.

Το Μετεωρολογικό Γραφείο (Met Office) ανέφερε ότι ήταν πιθανές οι υγρές χιονοστρώσεις στη νότια Αγγλία, κυρίως σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Πηγή: ertnews.gr

Tags

ΔΙΕΘΝΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα