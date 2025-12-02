Γ. Αντωνίου: Το Υπουργικό Συμβούλιο δεν έχει διορίσει την Α. Αριστοτέλους ως Γενική Διευθύντρια

O αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, μιλώντας στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» του Πολίτη 107,6 & 97,6 εξήγησε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δεν έχει διορίσει την Άννα Αριστοτέλους στη θέση της Γενικής Διευθύντριας.

«Δεν έχει γίνει διοικητική πράξη σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου για διορισμό της κα. Αριστοδέλου στη θέση και Γενικού Διευθυντή. Έχει αποφασίσει τον διορισμό της η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας. Όμως δεν έχει γίνει διορισμός σε επίπεδο Υπουργού Συμβουλίου όπως προβλέπει η νομοθεσία λόγω ακριβώς αυτής της εκκρεμότητας που έχει

Ενώπιων της δικαιοσύνης. Ο χειρισμός που γίνεται είναι στη βάση της κείμενης νομοθεσίας, μετά και από γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας, που είναι ο νομικός σύμβουλος του κράτους», ανέφερε ο κ. Αντωνίου.

Η συνέντευξη Μπάρακ

Ερωτηθείς για το περιεχόμενο της συνέντευξης του πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ και το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την επίλυση των προβλημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένου και του Κυπριακού, ο κ. Αντωνίου είπε ότι «επί του παρόντος δεν έχουμε κάτι μορφοποιημένο. Εμείς», προσέθεσε, «επιδιώκουμε την εμπλοκή, το ενδιαφέρον όλων των μεγάλων, των σημαντικών δρώντων πόσο μάλλον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Όμως», διευκρίνισε, «το Ουκρανικό και το Κυπριακό είναι ιστορικά και πολιτικά, εντελώς διαφορετικά προβλήματα».

Σε ότι αφορά τα ενεργειακά και το αν μπορούν να αποτελέσουν μοχλό για εξελίξεις, ο κ. Αντωνίου απάντησε καταφατικά.

«Και εμείς θεωρούμε ότι η ενέργεια μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά προς την προσπάθεια για να δούμε τη λύση του Κυπριακό» για να διευκρίνηση ότι «ζητήματα που έχουν να κάνουν με θέματα κυριαρχίας είναι εξόχως σοβαρά. Εμείς έχουμε απευθύνει πρόσκληση προς όλες τις γειτονικές χώρες για συνεργασία γύρω από αυτά τα ζητήματα για τις μεταβολές που γίνονται στη Μέση Ανατολή, αλλά και ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Θεωρούμε ότι και η Τουρκία έχει θέση σε αυτά τα σχήματα συνεργασίας υπό τη βασική προϋπόθεση ότι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί αυτή η προσπάθεια είναι το διεθνές δίκαιο».

Συμφωνία με Λίβανο

Στο πεδίο των ενεργειακών ο κ. Αντωνίου σχολίασε ότι η συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ με τον Λίβανο αποτελεί επικαιροποίηση της συμφωνίας του 2007 και διασφαλίζει «ζωτικά συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Η συμφωνία, εξήγησε, κλείνει μια εκκρεμότητα 17 ετών.

«Θεωρούμε ότι υπηρετούνται μείζονα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Περιοριζόμαστε σε αυτό για να δούμε πως θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού της ΚΔ».