Στην Ουκρανία ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Θα έχει συνάντηση με Ζελένσκι

Στην Ουκρανία βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για επίσημη επίσκεψη εργασίας εξ αφορμής της ανάληψης της προεδρίας του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Γύρω στις 11:00 το πρωί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει, στο Κίεβο, κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του. Νίκος Χριστοδουλίδης και Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συζητήσουν τις ευρω-ουκρανικές σχέσεις, την πορεία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της χώρας και τη συμβολή της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα επαναβεβαιώσει την πλήρη προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και τον απόλυτο σεβασμό της Κύπρου στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

"Θέση", αναφέρει, "συμβατή με την ιστορική εμπειρία της Κύπρου και τις σταθερές αρχές που πρέπει να ισχύσουν σε όλες τις περιπτώσεις χωρίς εξαίρεση". Κατά την παραμονή του στο Κίεβο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί επίσης με τον επικεφαλής του ουκρανικού κοινοβουλίου. Θα επισκεφθεί τέλος ειδικό κέντρο αποκατάστασης παιδιών τα οποία είχαν απαχθεί και επέστρεψαν στο Κίεβο, μετά από αιχμαλωσία σε περιοχές υπό ρωσική κατοχή.

Πηγή: / ΚΥΠΕ