Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Στην Ουκρανία ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Θα έχει συνάντηση με Ζελένσκι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα επαναβεβαιώσει την πλήρη προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και τον απόλυτο σεβασμό της Κύπρου στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Στην Ουκρανία βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για επίσημη επίσκεψη εργασίας εξ αφορμής της ανάληψης της προεδρίας του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Γύρω στις 11:00 το πρωί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει, στο Κίεβο, κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του. Νίκος Χριστοδουλίδης και Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συζητήσουν τις ευρω-ουκρανικές σχέσεις, την πορεία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της χώρας και τη συμβολή της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα επαναβεβαιώσει την πλήρη προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και τον απόλυτο σεβασμό της Κύπρου στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

"Θέση", αναφέρει, "συμβατή με την ιστορική εμπειρία της Κύπρου και τις σταθερές αρχές που πρέπει να ισχύσουν σε όλες τις περιπτώσεις χωρίς εξαίρεση". Κατά την παραμονή του στο Κίεβο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί επίσης με τον επικεφαλής του ουκρανικού κοινοβουλίου. Θα επισκεφθεί τέλος ειδικό κέντρο αποκατάστασης παιδιών τα οποία είχαν απαχθεί και επέστρεψαν στο Κίεβο, μετά από αιχμαλωσία σε περιοχές υπό ρωσική κατοχή.  

Πηγή: / ΚΥΠΕ

Tags

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΟΥΚΡΑΝΙΚΟΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα