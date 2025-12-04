Επιλεκτική ευαισθησία

Σημαντική η επίσκεψη του Προέδρου στην Ουκρανία με την αναβαθμισμένη θέση της Κύπρου στην προεδρία της ΕΕ. Αυτό το σημειώνουμε. Όπως σημειώνουμε και την ανακοίνωση της Προεδρίας ότι ο Χριστοδουλίδης θα επαναβεβαιώσει στους Ουκρανούς την πλήρη προσήλωση της ΚΔ στις «αρχές του διεθνούς δικαίου και τον απόλυτο σεβασμό της χώρας μας στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της δοκιμαζόμενης από τη ρωσική εισβολή χώρας» και λοιπά και λοιπά… Ευαισθησία, χωρίς αμφιβολία. Αυτά ωστόσο, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν τα λέτε και στον νεοφερμένο σύμμαχό μας Νετανιάχου για τη δική του γενοκτονία κατά ενός άλλου λαού; Ψιλά γράμματα μάλλον.

ΟΡΝ