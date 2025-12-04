Συγχαρητήρια, Πρόεδρε...

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Για το ανακάτεμα της τράπουλας των γενικών διευθυντών, στο οποίο προχώρησε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Ειδικά που στην ουσία επιβράβευσε τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αντρέα Γρηγορίου, ο οποίος, ως υπεύθυνος συντονιστής για θέματα πυρκαγιών, καιγόταν η ορεινή Λεμεσός και αυτός βρισκόταν στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Αυστραλία. Ούτε γάτα, λοιπόν, ούτε ζημιά. Αλλά τι να περιμένει κανείς όταν οι υπουργοί που είχαν εμπλοκή στην καταστροφική πυρκαγιά είναι ακόμη στις θέσεις τους, με τις ευλογίες του Προέδρου; Προφανώς στα μάτια του Προέδρου επιτελούν σημαντικό έργο και δεν θα βοηθούσε ενδεχόμενη αντικατάστασή τους.

