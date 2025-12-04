Ο αντιευρωπαϊσμός ως ιδεολογία

Είναι εκπληκτικό που ορισμένοι δεν κρύβουν το αντιευρωπαϊκό μένος τους μετά την υπόθεση της τέως αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φεντερίκα Μογκερίνι, για διερευνώμενα αδικήματα διαφθοράς. Νομίζουν πως βρήκαν τη μεγάλη τους ευκαιρία να ρίξουν τα δηλητηριώδη βέλη τους, όχι κατά συγκεκριμένων προσώπων αλλά κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως θεσμού. Μια ταυτόχρονη προσέγγιση ακραίων στοιχείων και από τις δύο πλευρές των ιδεολογικών αντιλήψεων. Μιλούν για διαφθορά της ΕΕ. Η αντιευρωπαϊκή προπαγάνδα από την άκρα Αριστερά ώς την άκρα Δεξιά δεν κρύβεται. Αν βεβαίως σκεφτόντουσαν λιγάκι θα αντιλαμβάνονταν τη δύναμη της διερεύνησης παράμοιων ατασθαλιών από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

