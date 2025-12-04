Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Χειροπέδες σε δύο άτομα για διάρρηξη γραφείων εταιρείας στη Λευκωσία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Δύο άτομα συνέλαβε η Αστυνομία για υπόθεση διάρρηξης γραφείων στην Λευκωσία, τα οποία σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον Δικαστηρίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση, μετά από καταγγελία για διάρρηξη γραφείων εταιρείας στη Λευκωσία (μεταξύ των μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2025) και κλοπή 14 ηλεκτρονικών υπολογιστών αξίας 21.000 ευρώ, η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη των δύο προσώπων.

Πρόκειται για 25χρονο και 19χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον Δικαστηρίου.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

