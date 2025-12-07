Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Κυπριακό: Συναντώνται οι διαπραγματευτές πριν από την Τριμερή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Ε/κ διαπραγματευτής και ο εκπρόσωπος του Τ/κ ηγέτη είχαν συναντηθεί τελευταία φορά στις 3 Δεκεμβρίου.

Νέα συνάντηση πριν από την τριμερή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη μεταξύ των δύο ηγετών και της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, θα έχουν οι διαπραγματευτές.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, η συνάντηση των Μενέλαου Μενελάου και Μεχμέτ Ντανά θα πραγματοποιηθεί είτε την Τρίτη είτε την Τετάρτη. Ο Ε/κ διαπραγματευτής και ο εκπρόσωπος του Τ/κ ηγέτη είχαν συναντηθεί τελευταία φορά στις 3 Δεκεμβρίου.

Οπως έχει ανακοινωθεί, την ερχόμενη Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν θα επισκεφθούν από κοινού τα γραφεία και το εργαστήρι της ΔΕΑ και μετά θα έχουν κοινή συνάντηση με την Μαρία Άγκελα Ολγκίν, με την οποία είχαν χωριστές συναντήσεις το Σάββατο και την Παρασκευή αντίστοιχα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΙΑΚΟΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙδιαπραγματευτική ομάδαΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥΜΕΧΜΕΤ ΝΤΑΝΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα