Κυπριακό: Συναντώνται οι διαπραγματευτές πριν από την Τριμερή

Νέα συνάντηση πριν από την τριμερή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη μεταξύ των δύο ηγετών και της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, θα έχουν οι διαπραγματευτές.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, η συνάντηση των Μενέλαου Μενελάου και Μεχμέτ Ντανά θα πραγματοποιηθεί είτε την Τρίτη είτε την Τετάρτη. Ο Ε/κ διαπραγματευτής και ο εκπρόσωπος του Τ/κ ηγέτη είχαν συναντηθεί τελευταία φορά στις 3 Δεκεμβρίου.

Οπως έχει ανακοινωθεί, την ερχόμενη Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν θα επισκεφθούν από κοινού τα γραφεία και το εργαστήρι της ΔΕΑ και μετά θα έχουν κοινή συνάντηση με την Μαρία Άγκελα Ολγκίν, με την οποία είχαν χωριστές συναντήσεις το Σάββατο και την Παρασκευή αντίστοιχα.

Πηγή: ΚΥΠΕ