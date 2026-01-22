Χειροπέδες σε 24χρονο στην Πάφο: Τον ανέκοψαν για έλεγχο και βρήκαν όλων των ειδών ναρκωτικά (φώτος)

Στην σύλληψη 24χρονου προχώρησε η Αστυνομία στην Πάφο το βράδυ της Τετάρτης προς διευκόλυνση των ανακρίσεων για παράνομη κατοχή ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στην κατοχή του εντοπίστηκαν 804 δισκία πέραν των 870 γρ μεθαμφεταμίνης (Crystal) και άλλες ναρκωτικές ουσίες.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, μέλη της Αστυνομίας ανέκοψαν για έλεγχο αυτοκίνητο που οδηγούσε 24χρονος και τη δεδομένη στιγμή στάθμευε σε χώρο στάθμευσης στην Πάφο.

Κατά τη διάρκεια του έλεγχου που ακολούθησε, εντοπίστηκε στην κατοχή του 24χρονου κάνναβη βάρους 2 γραμμαρίων περίπου, κοκαΐνη βάρους επίσης 2 γραμμαρίων περίπου και ένα γραμμάριο μεθαμφεταμίνης.

Ο 24χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και στη συνέχεια από έρευνα που διενεργήθηκε από την ΥΚΑΝ στο διαμέρισμα όπου διαμένει στην Πάφο, εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία επιμελώς κρυμμένα , 804 δισκία captagon,874 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης (crystal),11 δισκία ecstasy,193 γραμμάρια κοκαΐνης,2 γραμμάρια αμφεταμίνης,144 γραμμάρια κάνναβης,48 γραμμάρια ρητίνης κάνναβης και το χρηματικό ποσό ύψους €3,515.

Να σημειωθεί ότι, ο 24χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο χωρίς άδεια οδήγησης και χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας, ενώ σε προκαταρτικό έλεγχο ναρκοτέστ η ένδειξη ήταν θετική.

Ο συλληφθείς τέθηκε υπό κράτηση ενώ η ΥΚΑΝ σε συνεργασία με την Τροχαία Πάφου συνεχίζουν τις εξετάσεις.