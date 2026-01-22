Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Διαψεύδει ο Ρούτε: Δεν συζήτησε το θέμα της Γροιλανδίας με Τραμπ - Συνομιλίες μόνο για Αρκτική

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η συζήτηση «επικεντρώθηκε στο τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε αυτή την τεράστια αρκτική περιοχή, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη αλλαγές, όπου οι Κινέζοι και οι Ρώσοι είναι ολοένα περισσότερο ενεργοί».

Ο Γενικός Γραμματέας του NATO, ο Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι το ζήτημα της κυριαρχίας της Γροιλανδίας και το εάν θα παραμείνει αυτόνομη περιοχή της Δανίας δεν εθίγη στις συνομιλίες που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ χθες Τετάρτη.

Σχετικά άρθρα:

Ερωτηθείς από το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News εάν η Γροιλανδία θα παραμείνει μέρος της Δανίας στο πλαίσιο ενδεχόμενης μελλοντικής συμφωνίας, ο κ. Ρούτε απάντησε ότι η υπόθεση «δεν εθίγη κατά τις συνομιλίες (του) με τον Πρόεδρο» των ΗΠΑ Τραμπ.

Η συζήτηση «επικεντρώθηκε στο τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε αυτή την τεράστια αρκτική περιοχή, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη αλλαγές, όπου οι Κινέζοι και οι Ρώσοι είναι ολοένα περισσότερο ενεργοί», είπε ο ολλανδός επικεφαλής του οργανισμού του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού.

Εξάλλου, ο Μαρκ Ρούτε διαβεβαίωσε τον Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της Συνόδου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι "θα είναι στο πλευρό" των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση επίθεσης, μετά τις αμφιβολίες που εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος.

"Μπορείτε να είστε απόλυτα σίγουρος ότι εάν ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεχτούν επίθεση, οι σύμμαχοί σας θα είναι στο πλευρό σας. Αυτό είναι απόλυτη εγγύηση", δήλωσε ο Ρούτε πριν από τη συνάντησή τους.

Στο τέλος της συνάντησής τους σήμερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σε μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι σχεδίασε "το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας" για τη Γροιλανδία με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΗΠΑΝΑΤΟΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑΜΑΡΚ ΡΟΥΤΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα