Διαψεύδει ο Ρούτε: Δεν συζήτησε το θέμα της Γροιλανδίας με Τραμπ - Συνομιλίες μόνο για Αρκτική

Ο Γενικός Γραμματέας του NATO, ο Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι το ζήτημα της κυριαρχίας της Γροιλανδίας και το εάν θα παραμείνει αυτόνομη περιοχή της Δανίας δεν εθίγη στις συνομιλίες που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ χθες Τετάρτη.

Ερωτηθείς από το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News εάν η Γροιλανδία θα παραμείνει μέρος της Δανίας στο πλαίσιο ενδεχόμενης μελλοντικής συμφωνίας, ο κ. Ρούτε απάντησε ότι η υπόθεση «δεν εθίγη κατά τις συνομιλίες (του) με τον Πρόεδρο» των ΗΠΑ Τραμπ.

Η συζήτηση «επικεντρώθηκε στο τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε αυτή την τεράστια αρκτική περιοχή, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη αλλαγές, όπου οι Κινέζοι και οι Ρώσοι είναι ολοένα περισσότερο ενεργοί», είπε ο ολλανδός επικεφαλής του οργανισμού του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού.

Εξάλλου, ο Μαρκ Ρούτε διαβεβαίωσε τον Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της Συνόδου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι "θα είναι στο πλευρό" των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση επίθεσης, μετά τις αμφιβολίες που εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος.

"Μπορείτε να είστε απόλυτα σίγουρος ότι εάν ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεχτούν επίθεση, οι σύμμαχοί σας θα είναι στο πλευρό σας. Αυτό είναι απόλυτη εγγύηση", δήλωσε ο Ρούτε πριν από τη συνάντησή τους.

Στο τέλος της συνάντησής τους σήμερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σε μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι σχεδίασε "το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας" για τη Γροιλανδία με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters