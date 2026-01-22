New York Times: Στο πρότυπο των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο το σενάριο για αμερικανικές βάσεις στη Γροιλανδία

Στο μοντέλο των κυρίαρχων βρετανικών βάσεων στην Κύπρο φέρεται να βασίζεται το σενάριο που συζητήθηκε για τη δημιουργία αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη Γροιλανδία, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, αξιωματούχοι που συμμετείχαν σε συναντήσεις του ΝΑΤΟ συζήτησαν το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποκτήσουν κυριαρχία σε μικρές εκτάσεις της Γροιλανδίας για τη δημιουργία στρατιωτικών βάσεων.

Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι ένας από τους αξιωματούχους που συμμετείχαν στις συναντήσεις συνέκρινε το ενδεχόμενο αυτό με τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, οι οποίες θεωρούνται βρετανικό έδαφος. Επιπλέον, αναφέρει ότι δεύτερος αξιωματούχος, που είχε ενημερωθεί για τις συζητήσεις, επιβεβαίωσε επίσης ότι η ιδέα για τη Γροιλανδία βασίστηκε στο πρότυπο των κυρίαρχων βρετανικών βάσεων στην Κύπρο.

Οι New York Times υπογραμμίζουν, βέβαια, ότι οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο συναντήσεων ανώτατων στρατιωτικών αξιωματικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και ότι δεν είναι σαφές κατά πόσο το συγκεκριμένο σενάριο περί κυριαρχίας σε μικρές περιοχές περιλαμβάνεται στο πλαίσιο που ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Σε απάντηση ερωτημάτων για το περιεχόμενο της συμφωνίας, το ΝΑΤΟ ανέφερε ότι «οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Δανίας, Γροιλανδίας και Ηνωμένων Πολιτειών θα συνεχιστούν, με στόχο να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία και η Κίνα δεν θα αποκτήσουν ποτέ οικονομικό ή στρατιωτικό έρεισμα στη Γροιλανδία».

Ο Μαρκ Ρούτε δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες, ενώ εκπρόσωπός του δήλωσε ότι δεν πρότεινε οποιονδήποτε συμβιβασμό κυριαρχίας κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η Aaja Chemnitz, Γροιλανδή βουλευτής στο δανικό κοινοβούλιο, απέρριψε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι το ΝΑΤΟ δεν έχει εντολή να διαπραγματεύεται ζητήματα που αφορούν τη Γροιλανδία χωρίς τη συμμετοχή της ίδιας.

Το δημοσίευμα των New York Times υπογραμμίζει, τέλος, ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι οποιαδήποτε σύγκριση με τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο αφορά προς το παρόν ένα ενδεχόμενο σενάριο και όχι συμφωνημένη λύση.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έχει καταλήξει στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με το ΝΑΤΟ για το μέλλον της Γροιλανδίας, λίγες ώρες μετά τις παραπάνω συζητήσεις, ύστερα από επαφές με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.