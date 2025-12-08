Αλλαγές στο τιμόνι των υπουργείων - Σήμερα ορκίζονται και αναλαμβάνουν καθήκοντα οι νέοι Υπουργοί

Σήμερα πραγματοποιείται η ορκωμοσία των νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, με τρεις υπουργούς και μία υφυπουργό να εντάσσονται στο κυβερνητικό σχήμα. Στις 09:00 θα γίνει η τελετή διαβεβαίωσης στο Προεδρικό Μέγαρο και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι τελετές παράδοσης και παραλαβής στα υπουργεία που επηρεάζονται.

Στις 10:30 ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης αναλαμβάνει καθήκοντα στο Υπουργείο Υγείας, διαδεχόμενος τον Μιχάλη Δαμιανό. Λίγο αργότερα, στις 11:00, ο Μαρίνος Μουσιούττας θα πάρει τη σκυτάλη από τον Γιάννη Παναγιώτου στο Υπουργείο Εργασίας.

Στις 11:30 η Κλέα Παπαέλληνα θα αναλάβει το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, αντικαθιστώντας τη Μαριλένα Ευαγγέλου. Το μεσημέρι στις 12:00 ο Μιχάλης Δαμιανός θα μεταβεί στο Υπουργείο Ενέργειας, όπου θα διαδεχθεί τον Γιώργο Παπαναστασίου.

Η διαδικασία θα κλείσει στις 12:30 με την τελετή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως όπου ο Κώστας Φυτιρής θα αναλάβει καθήκοντα ενώ ο απερχόμενος υπουργός Μάριος Χαρτσιώτης μετακινείται στη θέση του Επιτρόπου Προεδρίας.