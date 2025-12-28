Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης στον «Π»: 20 χιλ. τόνοι νερό την ημέρα στις ελεύθερες περιοχές από τη Μια Μηλιά

«Η λειτουργία του εργοστασίου στη Μια Μηλιά έχει διασφαλιστεί μέχρι το 2032», δηλώνει σε συνέντευξή του στον «Π» ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, περιγράφοντας ένα έργο που συμπυκνώνει τις τεχνικές, θεσμικές και πολιτικές προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί σήμερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η Μια Μηλιά, όπως εξηγεί, δεν αφορά μόνο την επεξεργασία λυμάτων, αλλά τη συνολική υδατική ασφάλεια της πρωτεύουσας, σε μια περίοδο όπου η λειψυδρία και η κλιματική πίεση μετατρέπονται σε μόνιμες συνθήκες. Ο κ. Γιωρκάτζης περιγράφει τα βήματα που οδήγησαν στη διασφάλιση της λειτουργίας του εργοστασίου και στη δρομολόγηση παρεμβάσεων που για χρόνια παρέμεναν σε εκκρεμότητα, από την αντικατάσταση παλαιών αγωγών στη νεκρή ζώνη μέχρι τη δυνατότητα αξιοποίησης επεξεργασμένου νερού για άρδευση στις ελεύθερες περιοχές. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη συνεργασία του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, σημειώνοντας ότι «εκεί και όπου έπρεπε να παρέμβει προσωπικά, το έκανε», τόσο στη Μια Μηλιά όσο και σε άλλα ζητήματα που άπτονται της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Την ίδια ώρα, δεν αποφεύγει να αναδείξει τις θεσμικές δυσλειτουργίες που εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο του ΕΟΑ, ιδίως στο κρίσιμο πεδίο των αδειοδοτήσεων. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «δεν γίνεται, για παράδειγμα, να συμφωνούμε κάτι με το Υπουργείο Εσωτερικών και να έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών και να το αμφισβητεί». Προσθέτει ότι «συχνά λαμβάνουμε διαφορετικές προτεραιότητες από διαφορετικά υπουργεία σε σχέση με τις πολεοδομικές αιτήσεις, κάτι που καθιστά σχεδόν αδύνατη τη στοχοθέτηση των συναδέλφων της διεύθυνσης αδειοδότησης», σκιαγραφώντας ένα πλαίσιο αντικρουόμενων κατευθύνσεων που υπονομεύει την αποτελεσματικότητα της διοικητικής μεταρρύθμισης.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας τοποθετείται στα σενάρια που τον συνδέουν με πολιτικές διεργασίες ενόψει προεδρικών εκλογών, ξεκαθαρίζοντας ότι η προσοχή και ο χρόνος του είναι «100 τοις εκατό αφιερωμένα» στα καθήκοντά του. Τέλος, χαρτογραφεί τις προτεραιότητες για το 2026, δίνοντας έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης, στη μείωση των εκκρεμοτήτων στην αδειοδότηση, στην ψηφιοποίηση διαδικασιών και στη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του οργανισμού σε ένα περιβάλλον αυξημένων αρμοδιοτήτων και απαιτήσεων.

Σε καλό δρόμο

Ο ΕΟΑ Λευκωσίας έχει αναλάβει τέσσερις κρίσιμες αρμοδιότητες: Αδειοδοτήσεις, υδροδότηση, αποχέτευση και από το 2029, τη διαχείριση αποβλήτων. Πώς διαμορφώνεται η ετοιμότητά σας ενόψει αυτής της διεύρυνσης των εξουσιών;

Οι ΕΟΑ προέκυψαν από τη συγχώνευση διαφορετικών Αρχών. Οι εργαζόμενοι σε αυτές τις Αρχές και υπηρεσίες είχαν και τις γνώσεις και την εμπειρία και τη λειτουργική ετοιμότητα στο πεδίο αρμοδιότητάς τους. Αυτό που άλλαξε ήταν η διεύρυνση της γεωγραφικής κάλυψης και στην πορεία η ανάληψη επιπλέον αρμοδιοτήτων από τους ΕΟΑ, όπως για παράδειγμα οι επικίνδυνες οικοδομές. Η διοίκηση του νεοσύστατου ΕΟΑ κλήθηκε αρχικά να διασφαλίσει ότι όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι θα είχαν το περιβάλλον και τα απαραίτητα εργαλεία για την εργασία τους. Προχωρήσαμε να διορθώσουμε τη δομή και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία στελέχωσης του οργανισμού με μόνιμο προσωπικό. Ακούσαμε προσεκτικά τα αιτήματα πολιτών, επενδυτών και μελετητών και αναβαθμίσαμε την εξυπηρέτηση με νέο τηλεφωνικό κέντρο για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις πέραν των 20 χιλ. κλήσεων που λαμβάνουμε τον μήνα. Προχωρήσαμε, επίσης, στη δημιουργία γραφείου εξυπηρέτησης αποκλειστικά για θέματα αναπτύξεων. Δημιουργήσαμε κόμβους εξυπηρέτησης στην ύπαιθρο, ενώ παράλληλα επεκτείναμε το κέντρο εξυπηρέτησης του οργανισμού στη λεωφόρο Αθαλάσσας. Εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας, εξορθολογίζουμε διαδικασίες και δρομολογούμε την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας απομακρυσμένης εξυπηρέτησης. Παράλληλα προβαίνουμε σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα προς το κράτος ώστε να διασφαλιστούν θεσμικές, λειτουργικές και οικονομικές πτυχές που άμεσα επηρεάζουν την αποτελεσματική λειτουργία, τη βιωσιμότητα και την οικονομική ισορροπία του οργανισμού. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο και νιώθω αισιόδοξος, επειδή ο οργανισμός στελεχώνεται από ικανότατα και εργατικά άτομα και υπάρχει κουλτούρα ομαδικής ευθύνης και συλλογικής προσπάθειας μεταξύ των εργαζομένων και των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Ήδη βλέπουμε σταθερή βελτίωση και θετικά αποτελέσματα εκεί όπου παρεμβαίνουμε. Στην αδειοδότηση για παράδειγμα, σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο να εκδίδονται περίπου όσες αιτήσεις λαμβάνονται μηνιαίως. Με άλλα λόγια αν δεν υπήρχαν όλες αυτές οι χιλιάδες εκκρεμούσες αιτήσεις -πέραν των 9 χιλιάδων- που παραλάβαμε σε φυσικούς φακέλους, δεν θα μιλούσαμε για καθυστερήσεις.

Έτοιμο σε 10 μήνες

Σε ποιο σημείο βρίσκεται το ζήτημα του εργοστασίου επεξεργασίας λυμάτων στη Μια Μηλιά;

Η λειτουργία του εργοστασίου στη Μια Μηλιά έχει διασφαλιστεί μέχρι το 2032 κατόπιν διαβουλεύσεων μεταξύ του ΕΟΑ Λευκωσίας, της τουρκοκυπριακής κοινότητας Λευκωσίας και του διαχειριστή του εργοστασίου, με την πολύ σημαντική θετική παρέμβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του υπουργού Εξωτερικών. Παράλληλα, σε συνεργασία με τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το γραφείο της UNOPS στην Κύπρο, προωθούμε την ολοκλήρωση και υλοποίηση σημαντικών έργων, όπως ο περιορισμός του παλιού εργοστασίου της Μιας Μηλιάς εντός ιδιόκτητης γης και η αντικατάσταση του ζωτικού κεντρικού αγωγού στη νεκρή ζώνη το μεγαλύτερο μέρος του οποίου κατασκευάστηκε πριν το 1974, είναι αμιαντοσωλήνας και σήμερα παρουσιάζει πάρα πολλές αστοχίες στη λειτουργία του. Επειδή οι εργασίες στη νεκρή ζώνη απαιτούν ειδικές εγκρίσεις, η προκήρυξη διαγωνισμού για την αντικατάσταση του αγωγού θα γίνει από το Γραφείο Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Είναι ένα έργο συνολικού κόστους 1,6 εκατ. ευρώ, η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται σε διάστημα 10 μηνών από την ημέρα έναρξης των εργασιών. Με πρωτοβουλία του ΕΟΑ Λευκωσίας θα εγκατασταθεί επίσης αγωγός επιστροφής μέχρι και το ανάχωμα της οδού Μάρκου Μπότσαρη, με δυνατότητα μεταφοράς 20.000 κυβικών μέτρων επεξεργασμένου νερού την ημέρα. Το νερό θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς άρδευσης στις ελεύθερες περιοχές - μια προσέγγιση που συνάδει με τους στόχους μας για βιώσιμη ανάπτυξη και κυκλική οικονομία. Κυρίως όμως αποτελεί μία από τις λύσεις στο πρόβλημα της λειψυδρίας που ανέκαθεν αντιμετωπίζουμε στη χώρα μας.

Πόσο νερό εκτιμάται ότι χάνεται αυτή τη στιγμή στο δίκτυο υδροδότησης της Λευκωσίας και τι μέρος του δικτύου έχει ήδη αναβαθμιστεί ή αναμένεται να επιδιορθωθεί το επόμενο διάστημα;

Διαχρονικά το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και σήμερα ο ΕΟΑ Λευκωσίας διατηρούν το ποσοστό ατιμολόγητου νερού, δηλαδή αυτό που χάνεται στον δρόμο, στο 18-20%, το χαμηλότερο ποσοστό σε όλη την Κύπρο. Αυτό είναι και αντανάκλαση της πολύ καλής δουλειάς που γινόταν και γίνεται στο δίκτυο, δηλαδή ο οργανισμός δεν διορθώνει μόνο βλάβες όταν παρουσιαστούν αλλά συντηρεί και αναβαθμίζει συνεχώς τις υποδομές του. Αυτή η πρακτική ακολουθείται και κάθε φορά που κάποια κοινότητα της επαρχίας επιλέγει να ενταχθεί στο δίκτυο υδροδότησης του ΕΟΑ Λευκωσίας.

Θεσμικά και άλλα κενά

Ποια θεωρείτε ότι θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση του ΕΟΑ Λευκωσίας μέσα στο 2026, τόσο σε επίπεδο έργων όσο και σε επίπεδο διοικητικής μετάβασης;

Από διοικητικής πλευράς, οι μεγαλύτερες προκλήσεις αφορούν τη μη ολοκλήρωση των νομοθεσιών που επηρεάζουν τη λειτουργία των ΕΟΑ, στη συμπλήρωση της διαδικασίας μόνιμης στελέχωσης του οργανισμού, τη χρηματοδότηση κάποιων υπηρεσιών που δεν έχουν ανταποδοτικά τέλη, όπως οι επικίνδυνες οικοδομές και τη χρηματοδότηση κάποιων έργων και υποδομών όμβριων υδάτων, υδροδότησης και αποχέτευσης. Τώρα όσον αφορά τις αρμοδιότητες του οργανισμού, λόγω της διαφορετικής φύσης των εργασιών τους, υπάρχουν και οι ανάλογες προκλήσεις και προτεραιότητες. Για παράδειγμα στην αδειοδότηση, σίγουρα επιθυμούμε την αύξηση της απόδοσης του τμήματος και περαιτέρω αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια των διαδικασιών και για αυτό θεωρούμε σημαντικά τα ακόλουθα: Την έναρξη του έργου ψηφιοποίησης των αδειών από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, τη δημιουργία ενιαίας αρχής αδειοδότησης διατηρητέων με στόχο τη βελτιστοποίηση και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών, την ενίσχυση της διαφάνειας σε ό,τι αφορά το Τμήμα Αρχαιοτήτων και τις μεγάλες αναπτύξεις -προτείνουμε όπως καθιερωθεί συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης, βασισμένη σε επιστημονικά τεκμηριωμένη έκθεση επηρεασμού και μετρήσιμα κριτήρια, για τη διαβάθμιση της σημαντικότητας των μνημείων και των ζωνών ανάπτυξης-, τη μη διάσπαση ελέγχου σε μεικτές αναπτύξεις οικιστικών χρήσεων και γραφειακών πέρα των 5000μ2, ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία και να συντμηθεί ο χρόνος εξέτασης και την τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε να επιβάλλεται στα γραφεία κάθε επαρχιακού οργανισμού, να υπάρχει γραφείο με προσωπικό από το Τμήμα Περιβάλλοντος, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, την ΑΗΚ, την Εθνική Φρουρά και φυσικά το ΣΑΛ και το ΣΥΛ.

Και ποιες είναι οι προτεραιότητές σας για το 2026;

Σχετικά με την ύδρευση, η κλιματική κρίση κάνει επιτακτικό και αναγκαίο έναν ενιαίο σχεδιασμό. Προτεραιότητά μας είναι η ολιστική διαχείριση του δικτύου, η σύνδεση των περιαστικών κοινοτήτων με το αστικό δίκτυο και η ενίσχυση των υποδομών. Στόχος μας είναι ένα σύστημα που θα δίνει εναλλακτικές λύσεις σε κάθε κρίση και θα διασφαλίζει την επάρκεια νερού για όλους τους πολίτες. Ήδη προχωρούμε με την ανέγερση ακόμη μιας σύγχρονης υδατοδεξαμενής στον Δήμο Λατσιών-Γερίου και θέλουμε να τρέξουμε τη διαδικασία επεξεργασίας του υφάλμυρου νερού των διατρήσεων των κοινοτήτων ώστε να καθίσταται πόσιμο. Μεγάλης σημασίας είναι επίσης η υλοποίηση ενιαίου σχεδιασμού για την διαχείριση των όμβριων υδάτων τόσο στον αστικό ιστό όσο και σε προβληματικές περιοχές της επαρχίας. Σε σχέση με τα στερεά απόβλητα, ο οργανισμός προσβλέπει στην αύξηση των πράσινων σημείων και τη διαχείριση των χώρων αποβλήτων με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο.

Οι αρμοδιότητες των ΕΟΑ

Πώς θα περιγράφατε τη συνεργασία σας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυβέρνηση;

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκεί και όπου έπρεπε να παρέμβει προσωπικά, το έκανε. Ανέφερα ήδη την περίπτωση του εργοστασίου στη Μια Μηλιά. Σε επίπεδο κυβέρνησης έχουμε συνεργαστεί πολύ εποικοδομητικά με το Υπουργείο Εσωτερικών και με το Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας για επίλυση πολλών προβλημάτων, κυρίως στον τομέα της αδειοδότησης, ο οποίος δυστυχώς ήταν και ο λιγότερο καλά προετοιμασμένος για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Να θυμίσω ότι κληθήκαμε να λειτουργήσουμε μόνο ψηφιακά, ενώ το λογισμικό δυσλειτουργούσε. Κληθήκαμε να αναλάβουμε τεράστιο όγκο εκκρεμουσών αιτήσεων δεκαετιών υποστελεχωμένοι και ταυτόχρονα να διαχειριστούμε πληθώρα σχεδίων, όπως για παράδειγμα το Σχέδιο Φωτοβολταϊκά για Όλους και το Σχέδιο ΚτίΖΩ. Ωστόσο μπορούμε συμπεραίνοντας να χαιρετίσουμε με αισιοδοξία το 2026, γιατί για τρεις συνεχόμενους μήνες εκδίδουμε περισσότερες άδειες απ' όσες παραλαμβάνουμε. Αυτό σε επίπεδο επαρχίας δεν έτυχε ποτέ πριν.

Συντονιστικό όργανο

Ποια θέματα χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και συνεργασίας με την κυβέρνηση;

Νομίζω χρειάζεται καλύτερος συντονισμός μεταξύ υπουργείων στα θέματα που αφορούν τη μεταρρύθμιση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ίσως εκεί θα μπορούσε ο Πρόεδρος να έχει έναν πιο καταλυτικό ρόλο. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, να συμφωνούμε κάτι με το Υπουργείο Εσωτερικών και να έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών και να το αμφισβητεί. Συχνά λαμβάνουμε διαφορετικές προτεραιότητες από διαφορετικά υπουργεία σε σχέση με τις πολεοδομικές αιτήσεις, κάτι που καθιστά σχεδόν αδύνατη τη στοχοθέτηση των συνάδελφων της διεύθυνσης αδειοδότησης. Ακόμη εξαρτόμαστε από την έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών για τα τέλη και τα δικαιώματα, δηλαδή τα έσοδα του οργανισμού, ενώ οι δαπάνες μας επηρεάζονται άμεσα από αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με τις κλίμακες των υπαλλήλων και τη δομή. Φανταστείτε να διευθύνατε επιχείρηση όπου οι προτεραιότητες δεν αποφασίζονταν από τη διεύθυνση της εταιρείας αλλά από αριθμό άλλων συμβουλίων εκτός της εταιρείας, τα έσοδα από άλλο συμβούλιο και οι δαπάνες από άλλο. Πρόσφατα ενημερωθήκαμε για δύο νέες αρμοδιότητες, αυτή των κοινόκτητων οικοδομών και αυτή της αδειοδότησης των βενζινάδικων, για τις οποίες δεν γνωρίζαμε κάτι και δεν προϋπολογίσαμε οτιδήποτε. Πάρθηκε απόφαση να αναλάβουμε τις επικίνδυνες οικοδομές χωρίς να έχει εξασφαλιστεί μόνιμη διαδικασία ανταποδοτικών τελών που θα καλύπτουν τις δαπάνες της υπηρεσίας. Είχα προτείνει στο παρελθόν τη δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο υπουργείων που θα έδινε λύσεις οριζόντια, σε όλες τις επηρεαζόμενες υπηρεσίες του κράτους. Πιστεύω ότι ακόμη και τώρα η σύσταση μιας τέτοιας ομάδας θα εξυπηρετούσε στην υλοποίηση της μεταρρύθμισης και θα επιλύονταν γρηγορότερα θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με τους άλλους ΕΟΑ και με τους δήμους υπάρχει συνεργασία και συντονισμός;



Η συνεργασία μας με τους προέδρους των υπόλοιπων ΕΟΑ όπως και με την Ένωση Δήμων είναι εξαιρετική. Θεωρώ υπάρχει συναντίληψη και αλληλοστήριξη ως προς τον τελικό στόχο που δεν είναι άλλος από μια θεσμικά θωρακισμένη, σύγχρονη, αποδοτική και ευέλικτη Τοπική Αυτοδιοίκηση, αντάξια των προσδοκιών των πολιτών. Και δεν θα μπορούσε να είναι και αλλιώς αφού πραγματικά πιστεύω πως οι ΕΟΑ και οι δήμοι αποτελούν δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Κανένας ΕΟΑ δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένος χωρίς τη στήριξη των οικείων δήμων και κοινοτήτων, όπως και κανένας δήμος δεν μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τους δημότες, εάν δεν λειτουργεί σε πλήρη αρμονία με τον επαρχιακό οργανισμό της επαρχίας του.

Είμαι περήφανος

Βλέπετε σήμερα έργα που ξεκίνησαν επί των ημερών σας ως δήμαρχος Λευκωσίας να προχωρούν ή να ολοκληρώνονται. Ποιο είναι το συναίσθημα όταν βλέπετε αυτές τις παρεμβάσεις να παίρνουν μορφή;

Ικανοποίηση και περηφάνια γιατί όλα αυτά τα έργα ήταν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, επιμονής και υπομονής με κοινό στόχο μια ομορφότερη και πιο φιλική Λευκωσία. Έγνοια και μέλημα όλων μας μέχρι την τελευταία μέρα της θητείας μας και ενώ αρκετοί από εμάς δεν επαναδιεκδικούσαμε ήταν να διασφαλίσουμε τη συνέχεια της αναπτυξιακής πορείας της πόλης. Αυτό συνέβη και για τις άλλες περιοχές της Λευκωσίας αφού με τους τότε δημάρχους Στροβόλου, Έγκωμης, Αγλαντζιάς, Λακατάμιας και Αγίου Δομετίου ενώσαμε δυνάμεις και εκπονήθηκε στρατηγικός σχεδιασμός ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης. Κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις, διεκδικήσαμε και κερδίσαμε χρηματοδότηση για έργα στην ευρύτερη αστική Λευκωσία. Είναι αυτά τα έργα που βλέπετε σήμερα να ολοκληρώνονται ή να ξεκινούν. Η Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, η Πρίγκηπος Καρόλου, το έργο στον ιστορικό πυρήνα του Στροβόλου, η ανάπλαση του Πεδιαίου ποταμού, κ.ά.

Name and shame

Θα υιοθετήσετε ανάλογη πρακτική με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Αμμοχώστου για δημοσιοποίηση των ονομάτων των μεγάλων οφειλετών;

Αυτή τη στιγμή όχι. Αντιλαμβάνομαι ότι η συγκεκριμένη πρακτική πολύ πιθανόν να έχει θέματα δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων. Εμείς προτείναμε στους υπόλοιπους ΕΟΑ και ήρθαμε σε κατ' αρχήν συμφωνία με το Τμήμα Φορολογίας, δεδομένου ότι οι καθυστερημένες οφειλές τελών αποχέτευσης στους ΕΟΑ αποτελούν φορολογίες, να ενταχθούν σε αυτές του Τμήματος Φορολογίας και να τυγχάνουν διαχείρισης και να εισπράττονται με τον ίδιο τρόπο όπως και αυτές του κράτους. Αυτή η πρακτική συνάδει και με τη νομοθεσία των ΕΟΑ.

Υποψήφιος Πρόεδρος;

Ακούγεται συχνά το τελευταίο διάστημα ότι το όνομά σας θα μπορούσε να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για μια ευρύτερη κεντροδεξιά συμμαχία στις προεδρικές εκλογές. Πώς τοποθετείστε απέναντι σε αυτό το σενάριο;

Ναι, διαβάζω κι εγώ διάφορα σχετικά δημοσιεύματα και παραπολιτικά σχόλια, κάποια μάλιστα τα βρίσκω ιδιαίτερα ευφάνταστα και δημιουργικά. Πολλά και στον «Πολίτη», να σας θυμίσω το σχόλιο «...μεταξύ τυρού και αχλαδιού...». Η κεντροδεξιά είναι ο πολιτικός μου χώρος και προφανώς θα ήθελα οι δυνάμεις που τον αποτελούν να συνεργάζονται προς όφελος των πολιτών και του τόπου, όχι κατ' ανάγκη μόνο σε εκλογικές διαδικασίες. Όσον αφορά εμένα, όπως κατ' επανάληψη έχω απαντήσει, δεν με έχει απασχολήσει το συγκεκριμένο θέμα. Οι πολίτες με εμπιστεύτηκαν να αναλάβω την προεδρία του ΕΟΑ και θέλω αυτή την εμπιστοσύνη να την τιμήσω. Η προσοχή, η προσπάθεια και ο χρόνος μου είναι 100% αφιερωμένα σε αυτό.