Ο Νικόλας Παπαδόπουλος εξήγγειλε τον αρραβώνα με τον ΔΗΣΥ: Συνέντευξη Οδυσσέα Μιχαηλίδη στον «Π»

Συνέντευξη στον Σταύρο Αντωνίου και την Άντρη Δανιήλ

«Από τον Μάιο του 2025 είπαμε ξεκάθαρα ότι το όραμά μας για ουσιαστική αλλαγή της χώρας έχει ορίζοντα το 2033, δηλαδή μία πλήρη πενταετία στην εκτελεστική εξουσία», δηλώνει στον «Π» ο επικεφαλής του Κινήματος ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Αναφέρει επίσης ότι σε κάποια στιγμή θα αρχίσει ο διάλογος με τη βουλεύτρια Ειρήνη Χαραλαμπίδου για το ενδεχόμενο συμπόρευσης στις βουλευτικές εκλογές, ενώ ξεκαθαρίζει πως το Κίνημα ΑΛΜΑ δεν θα στηρίξει τυχόν υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου για την προεδρία της Βουλής. Υποστηρίζει δε ότι το ΑΛΜΑ είναι κόμμα εκτός συστήματος και πως έτσι θα παραμείνει, λέγοντας ότι το Κίνημα ανήκει στο μεταρρυθμιστικό Κέντρο, αντλώντας στοιχεία τόσο από τον κλασικό φιλελευθερισμό όσο και από τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια πτωτική τάση στα ποσοστά του Κινήματος. Ξεκινήσατε με διψήφιο αριθμό και φτάσατε σε μονοψήφιο.

Η βασική μεγάλη εικόνα όλων των δημοσκοπήσεων είναι η μεγάλη υποχώρηση των παραδοσιακών κομμάτων και η σταθερή παρουσία του Κινήματος ΑΛΜΑ, το οποίο καταγράφει πρωτόγνωρο ποσοστό για νεοϊδρυθέν κίνημα. Αυτό αποδεικνύει και την αναγκαιότητα δημιουργίας του. Από εκεί και πέρα, οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλείο της στατιστικής επιστήμης και, ασφαλώς, χρήσιμο για την αποτύπωση τάσεων. Ακόμη όμως και οι πιο αξιόπιστες δημοσκοπήσεις έχουν εγγενείς αδυναμίες και χρειάζονται προσεκτική ανάγνωση. Αν κάποιος τις αναλύσει, όχι μόνο ως προς την πρόθεση ψήφου, αλλά και στα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, η εικόνα μας δίνει αισιοδοξία ότι τα μηνύματά μας φτάνουν στους πολίτες. Ο επικεφαλής του Κινήματος παραμένει ο πιο δημοφιλής, η κοινωνική οργή προς το κομματικό κατεστημένο παραμένει υψηλή και ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών είναι αποφασισμένο να στείλει μήνυμα στα παραδοσιακά κόμματα ότι δεν αποδέχεται πια να αντιμετωπίζεται ως δεδομένο. Στην πρόθεση ψήφου επί της διευκρινισμένης ψήφου, το ΑΛΜΑ παραμένει σταθερά σε διψήφιο ποσοστό. Αυτό που βλέπουμε, λοιπόν, δεν είναι φθορά, αλλά σταθεροποίηση ενός νέου πολιτικού ρεύματος. Είμαστε αισιόδοξοι ότι οι πολίτες ακούν τις θέσεις μας και βλέπουν ότι είμαστε μια υπεύθυνη και σοβαρή πολιτική δύναμη. Αυτό δημιουργεί προοπτική περαιτέρω ενίσχυσής μας.

Προεδρικές εκλογές

Δεν είναι λίγοι όσοι μιλούν για ένα προσωποπαγές κόμμα που εξυπηρετεί τον στόχο της εκλογής σας στην Προεδρία της Δημοκρατίας το 2028.

Για να προχωρήσει η κοινωνία και ο τόπος μπροστά, ξεκολλώντας από τον βάλτο και τη σήψη, χρειάζεται και πρόσωπο που θα ηγηθεί και πλειοψηφικό ρεύμα που θα ωθήσει, και προπαντός κοινωνική ανάγκη και απαίτηση για αλλαγή. Από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του Κινήματος ΑΛΜΑ, μιλήσαμε με εντιμότητα και ειλικρινά στους πολίτες. Από τον Μάιο του 2025 είπαμε ξεκάθαρα ότι το όραμά μας για ουσιαστική αλλαγή της χώρας έχει ορίζοντα το 2033, δηλαδή μία πλήρη πενταετία στην εκτελεστική εξουσία. Το ΑΛΜΑ γεννήθηκε για να αποτελέσει τη μαγιά αυτής της αλλαγής, γνωρίζοντας ότι οι μεγάλες θεσμικές μεταρρυθμίσεις απαιτούν ισχυρή στήριξη από τη Βουλή. Όποιος διαβάσει το καταστατικό μας, αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για κόμμα που ήρθε για να μείνει. Δεν είμαστε κόμμα μίας χρήσης, ούτε προσωπικό όχημα.

Το Κέντρο

Το ΑΛΜΑ είναι κεντροαριστερό ή κεντροδεξιό κόμμα;

Είμαστε κόμμα του μεταρρυθμιστικού Κέντρου. Αντλούμε στοιχεία τόσο από τον κλασικό φιλελευθερισμό όσο και από τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία. Πιστεύουμε σε μια ανοικτή και ελεύθερη οικονομία, με πλήρη στήριξη του υγιούς επιχειρείν που αποτελεί το οξυγόνο της ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, στηρίζουμε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος που έχει στο επίκεντρό του τον άνθρωπο και όχι τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Υπάρχει ανοικτός διάλογος με τη βουλεύτρια Ειρήνη Χαραλαμπίδου για να κατέλθει με το ΑΛΜΑ;

Η σχέση μου με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου ήταν εξαιρετική από την πρώτη στιγμή που διορίστηκα Γενικός Ελεγκτής. Δώσαμε μαζί μάχες κατά της διαφθοράς και υπήρξε σταθερός συμπαραστάτης μου. Η σχέση μας παραμένει εξαιρετική. Έχω δημόσια εκφράσει την εκτίμησή μου ότι μια ενδεχόμενη συμπόρευση θα ενίσχυε την προσπάθειά μας. Η ίδια, και το σέβομαι απολύτως, επιθυμεί προς το παρόν να συνεχίσει απερίσπαστη το έργο της στη Βουλή και στον ΟΑΣΕ και να προσέλθει σε διάλογο με την Εκτελεστική Γραμματεία μας αργότερα. Έχουμε χρόνο και δεν πιέζουμε καταστάσεις.

Η Βουλή

Με ποια κόμματα θα συνεργαστεί το ΑΛΜΑ εάν εισέλθει στη Βουλή;

Είμαστε κόμμα εκτός συστήματος και έτσι θα παραμείνουμε. Κάθε τοποθέτηση και ψήφος μας θα διέπεται από μία βασική αρχή: τον κοινωφελή ορθολογισμό. Κάθε ορθολογική πρόταση από οποιοδήποτε κόμμα του δημοκρατικού τόξου που υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον θα έχει τη στήριξή μας. Κάθε πρόταση που υπηρετεί ιδιοτελή συμφέροντα και όχι τον άνθρωπο θα μας βρίσκει απέναντι.

Έχετε σκεφτεί τα σενάρια εκλογής προέδρου της Βουλής; Θα στηρίζατε τον Νικόλα Παπαδόπουλο;

Δεν έχουμε σκεφτεί κανένα σενάριο, ούτε θα μπούμε σε καμία συναλλαγή. Εξάλλου, το σκηνικό είναι τόσο ρευστό που κανένας δεν γνωρίζει ποια κόμματα θα εισέλθουν στη Βουλή και με πόσες έδρες. Συνεπώς, μια τέτοια συζήτηση είναι εξαιρετικά πρόωρη. Δεν έχουμε καν συζητήσει αν θα μπορούσαμε να στηρίξουμε οποιονδήποτε εκτός του Κινήματος. Όταν το ΕΛΑΜ στήριξε την Αννίτα Δημητρίου για την προεδρία της Βουλής, απέδειξε ότι, όχι μόνο δεν είναι αντισυστημικό, αλλά αποτελεί οργανικό κομμάτι του συστήματος εξουσίας. Συνεπώς, θα αποφασίσουμε την κατάλληλη στιγμή πώς θα χειριστούμε αυτό το θέμα.

Σε ό,τι αφορά τον Νικόλα Παπαδόπουλο, δεν βλέπω καμία λογική βάση στήριξής του. Μέχρι σήμερα αποτελεί το πολιτικό δεξί χέρι του Νίκου Χριστοδουλίδη, ή μάλλον το αριστερό, γιατί το δεξί είναι το ΕΛΑΜ. Την ίδια στιγμή, στελέχη του ερωτοτροπούν με τον ΔΗΣΥ με τον οποίο φαίνεται ότι κάποιοι προσπαθούν να κτίσουν συμμαχία. Ήδη ο κ. Παπαδόπουλος εξήγγειλε τον αρραβώνα στη συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα σας το Σάββατο. Πρακτικά, με το ένα ή το άλλο σενάριο, ή ακόμη και με το σενάριο να συμπορευτούν όλοι, ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, σε όλα τα σενάρια, το ΔΗΚΟ αποτελεί πλέον συνοδοιπόρο του ευρύτερου χώρου Χριστοδουλίδη – ΔΗΣΥ – ΕΛΑΜ, που όλοι μαζί αποτελούν την σάρκα εκ της σαρκός αυτού που ο ίδιος ο Νικόλας Παπαδόπουλος αποκαλούσε την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση. Τι σχέση έχουμε εμείς με όλους αυτούς; Καμία απολύτως. Και για να είμαι δίκαιος, σε προσωπικό επίπεδο δεν έχω τίποτα με τον Νικόλα Παπαδόπουλο και πάντοτε έτρεφα ιδιαίτερη εκτίμηση και αγάπη για τον αείμνηστο πατέρα του, τον Τάσσο Παπαδόπουλο.

Γιατί να πιστέψει ο πολίτης ότι δεν θα γίνετε μέρος του ίδιου συστήματος που καταγγέλλατε;

Υπηρέτησα 16 χρόνια στο Υπουργείο Μεταφορών και 10,5 χρόνια ως Γενικός Ελεγκτής με τις ίδιες αρχές. Συγκρούστηκα με συμφέροντα, ακόμη και όταν αυτό έθετε σε κίνδυνο την καριέρα μου και τελικά θυσίασα την καριέρα μου για να μην προδώσω τις αρχές μου. Μεγάλωσα με τις αξίες ενός πατέρα που πολέμησε το ρουσφέτι ως δημόσιος υπάλληλος με προσφυγές του στα δικαστήρια. Ειλικρινά, δεν γνωρίζω πώς μπορεί ένας άνθρωπος να «μπαγιατέψει» στα 57 του χρόνια.

Θα γίνει εκλογικό συνέδριο;

Το θέμα θα αποφασιστεί από τη μεταβατική Εκτελεστική Γραμματεία, όπως προβλέπει το καταστατικό, εντός 16 μηνών από τις 15 Οκτωβρίου 2025 που εγκριθήκαμε ως κόμμα. Είναι βέβαιο αυτό ότι θα γίνει μετά τις βουλευτικές εκλογές. Τώρα ξεκίνησαν οι εγγραφές μελών και δεν νομίζω ότι υπάρχει νοήμων άνθρωπος που θα πρότεινε εκλογικό συνέδριο αμέσως πριν από τις βουλευτικές εκλογές.