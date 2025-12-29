Reuters: Αυξημένες αεροναυτικές ασκήσεις Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου από το 2026

Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρος θα εντείνουν τις κοινές αεροπορικές και ναυτικές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο το 2026, εμβαθύνοντας την αμυντική τους συνεργασία, σύμφωνα με δηλώσεις Ελλήνων στρατιωτικών αξιωματούχων και ανώτερης πηγής την οποία επικαλείται το Reuters σε ρεπορτάζ του τη Δευτέρα.

Με την επισήμανση ότι τα τρία κράτη έχουν έρθει πιο κοντά την τελευταία δεκαετία μέσω κοινών στρατιωτικών ασκήσεων, αμυντικών προμηθειών και ενεργειακής συνεργασίας, το Reuters αναφέρει ότι αυτές τις εξελίξεις τις παρακολουθεί στενά η Τουρκία, ως περιφερειακή αντίπαλος.

Το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας (ΓΕΕΘΑ) δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters, ότι ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από τις τρεις χώρες υπέγραψαν κοινό σχέδιο δράσης για αμυντική συνεργασία την περασμένη εβδομάδα στην Κύπρo, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η συμφωνία αυτή σημειώνεται μετά τη συνάντηση στην Ιερουσαλήμ μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη και του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου, κατά την οποία υπέγραψαν συμφωνία για την ενίσχυση της συνεργασίας για την ασφάλεια στη θάλασσα και την προώθηση έργων ενεργειακής διασύνδεσης.

Ανώτερος Έλληνας αξιωματούχος με γνώση στο θέμα δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters, ότι η στρατιωτική συμφωνία θα περιλαμβάνει κοινές ναυτικές και αεροπορικές ασκήσεις και τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το Ισραήλ στην Ελλάδα και την Κύπρο για την αντιμετώπιση τόσο των «ασύμμετρων» όσο και των «συμμετρικών» απειλών.

«Η Ελλάδα και το Ισραήλ θα εντείνουν τις κοινές ασκήσεις μετά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, με τη συμμετοχή της Κύπρου», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα σχεδιάζει να συμμετάσχει στην ναυτική άσκηση Noble Dina του Ισραήλ τους επόμενους μήνες στην Ανατολική Μεσόγειο.

To Reuters σημειώνει ότι δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την κυπριακή Κυβέρνηση, αλλά το βασικό κόμμα της αντιπολίτευσης, το κομμουνιστικό ΑΚΕΛ, εξέφρασε ανησυχίες.

Το πρακτορείο στο ρεπορτάζ του περιλαμβάνει την αναφορά του ΑΚΕΛ σε ανακοίνωσή του ότι «ο κ. Χριστοδουλίδης προχωρά στην εμβάθυνση της στρατιωτικοπολιτικής συνεργασίας με το Ισραήλ χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους και τις συνέπειες αυτής της επιλογής».

Σημειώνεται στο ρεπορτάζ του πρακτορείου ότι Ελλάδα και Κύπρος έχουν ήδη αγοράσει πυραυλικά συστήματα από το Ισραήλ αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ. Προστίθεται ότι η Αθήνα βρίσκεται επίσης σε συνομιλίες για την αγορά από το Ισραήλ αντιαεροπορικών και αντιβαλλιστικών πυραυλικών συστημάτων μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς, για ένα σχεδιαζόμενο πολυεπίπεδο σύστημα αεροπορικής άμυνας και άμυνας από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, γνωστό ως «Ασπίδα του Αχιλλέα», το οποίο εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ (3,5 δισεκατομμύρια δολάρια).

Σημειώνεται εξάλλου ότι αυτό το μήνα το ελληνικό κοινοβούλιο ενέκρινε την αγορά 36 συστημάτων πυραυλικού πυροβολικού PULS από το Ισραήλ για την ενίσχυση της άμυνας κατά μήκος των βορειοανατολικών συνόρων της Ελλάδας με την Τουρκία και στα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο.

Πηγή: ΚΥΠΕ