Τα κόμματα ζητούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το βίντεο με τις χρηματοδοτήσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη

Εξηγήσεις από την κυβέρνηση και πλήρη διερεύνηση των όσων αναφέρονται σε βίντεο για τις χρηματοδοτήσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη ζητούν τα κόμματα.

Αννίτα Δημητρίου: «Αναμένω από τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο»

«Εδώ και αρκετή ώρα αναπαράγεται βίντεο που εμπλέκει πρόσωπα και κυβέρνηση σε παράνομες πρακτικές», αναφέρει η πρόεδρος της Βουλής και του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, η κ. Δημητρίου τοποθετήθηκε για το βίντεο και φέρεται να εμπλέκει πρόσωπα και την κυβέρνηση σε διάφορες πρακτικές. «Εύχομαι», σημείωσε, «να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναμένω από τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο».

Στεφάνου: Η αργοπορημένη αντίδραση της κυβέρνησης δεν αμφισβητεί την αυθεντικότητα όσων λέγονται στο video

«Η αργοπορημένη αντίδραση της Κυβέρνησης όχι μόνο δεν αμφισβητεί την αυθεντικότητα των όσων λέγονται στο video, αλλά δεν απαντά σε σοβαρά ερωτήματα που εγείρουν τεράστια πολιτικά, ηθικά κι άλλα ζητήματα που αφορούν τους κυβερνώντες», ανέφερε ο γγ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου.

«Για παράδειγμα», συμπλήρωσε, «δεν απαντά για τις προεκλογικές εισφορές προς τον κ. Χριστοδουλίδη που δόθηκαν σε μετρητά για να μην φαίνεται ότι γίνεται υπέρβαση του ορίου του ενός εκατομμυρίου ευρώ».

Τόνισε επίσης ότι η αντίδραση της κυβέρνησης «δεν απαντά για τις εισφορές επιχειρηματιών με αντάλλαγμα κυβερνητικές εξυπηρετήσεις. Αυτή η πρακτική φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον αδιαφανή τρόπο λειτουργίας του περιβόητου ταμείου της συζύγου του Προέδρου».

Δείτε το βίντεο:

Can't even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT'S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

Το ΔΗΚΟ ζητά εξηγήσεις

Στο βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορά χρηματοδοτήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος.

«Εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που αναφέρεται σε χρηματοδοτήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας οι πολίτες δικαιούνται και αναμένουν εξηγήσεις για το περιεχόμενο του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδόπουλος.

Διαβάστε επίσης:

Πλήρη διερεύνηση ζητά η ΕΔΕΚ

Πλήρη διερεύνηση ζητά η ΕΔΕΚ σχετικά με το βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα στην πλατφόρμα Χ.

«Με πολλή επιφύλαξη», ανέφερε, «για τη γνησιότητα του βίντεο και του λογαριασμού που το ανήρτησε και με εύλογες υποψίες για τα κίνητρα της δημοσιοποίησης, η ΕΔΕΚ ζητά πλήρη διερεύνηση, με στόχο να δοθούν από την κυβέρνηση ατράνταχτες εξηγήσεις με νόμιμα και επιστημονικά μέσα».

«Η αλήθεια, η διαφάνεια και η υπόληψη της Κύπρου και των θεσμών της», κατέληξε, «είναι για την ΕΔΕΚ πάνω απ’ όλα».

ΔΗΠΑ: Η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι αδιαπραγμάτευτες

Σε ένα κράτος δικαίου, η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι αδιαπραγμάτευτες, αναφέρει η ΔΗΠΑ σε σχέση με βίντεο που κυκλοφορεί εδώ και κάποιες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οποιεσδήποτε καταγγελίες», τονίζει, «ανεξαρτήτως του ποιον αφορούν, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των αρμόδιων αρχών, τις οποίες καλούμε άμεσα να κινηθούν για να ρίξουν φως στα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης. Άλλωστε είναι πάγια η θέση της παράταξης μας πως ουδείς είναι υπεράνω του νόμου».

«Η σοβαρότητα θεμάτων που αγγίζουν θεσμούς και πρόσωπα», προσθέτει, «απαιτεί ψυχραιμία, υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη στις θεσμικές διαδικασίες — όχι βιαστικά συμπεράσματα, στοχοποίηση και δημόσιες καταδίκες χωρίς πλήρη γνώση των πραγματικών δεδομένων».