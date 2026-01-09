Φ.Π.Κ Πρωτοπορία: «Σκιές για τη λειτουργία του Φορέα της Πρώτης Κυρίας - Απαιτούμε πλήρη διαφάνεια»

Ανησυχία και έντονο προβληματισμό προκαλούν στη Φ.Π.Κ Πρωτοπορία οι χθεσινές αποκαλύψεις, οι οποίες - όπως αναφέρει - δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, που τελεί υπό την ηγεσία της Πρώτης Κυρίας.

Αυτούσια η ανακοίνωση της Φ.Π.Κ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Οι αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες. Αντιθέτως, προκαλούν εύλογη ανησυχία, έντονο προβληματισμό πολιτική ευθύνη. Οι φοιτητές δεν είναι ούτε αδιάφοροι ούτε σιωπηλοί όταν η διαφάνεια τίθεται

υπό αμφισβήτηση.

Αντιθέτως, προκαλούν εύλογη ανησυχία, έντονο προβληματισμό πολιτική ευθύνη. Οι φοιτητές δεν είναι ούτε αδιάφοροι ούτε σιωπηλοί όταν η διαφάνεια τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Η Φ.Π.Κ Πρωτοπορία τοποθετείται ξεκάθαρα απέναντι στις σοβαρές καταγγελίες που αφορούν τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, ο οποίος τελεί υπό την ηγεσία της Πρώτης Κυρίας. Καταγγελίες που, όπως προκύπτει και από δημόσια διαθέσιμο υλικό, αφήνουν

σκιές για τη διοχέτευση δωρεών και τη σύνδεσή τους με το ανώτατο πολιτειακό επίπεδο της

χώρας.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις καταγγελίες, μέρος αυτών των δωρεών φαίνεται να συνδέεται με δράσεις κοινωνικής πολιτικής και φοιτητικής στήριξης. Οι φοιτητές, όμως, δεν μπορεί και δεν πρέπει να μετατρέπονται σε άλλοθι, ούτε σε εργαλείο

εξυπηρέτησης πολιτικών ή επιχειρηματικών συμφερόντων.



Όπως επισημαίνεται και σε επίσημη τοποθέτηση της φοιτητικής εκπροσώπησης, το πρόσφατο οπτικοακουστικό υλικό δημιουργεί σοβαρές υπόνοιες ότι ο συγκεκριμένος φορέας ενδέχεται να λειτουργεί ως δίαυλος διοχέτευσης μεγάλων χρηματικών ποσών, με αντάλλαγμα

προνομιακή μεταχείριση από την εκτελεστική εξουσία. Αν οι υπόνοιες αυτές δεν διαψευστούν άμεσα και τεκμηριωμένα, τότε το πρόβλημα δεν είναι απλώς επικοινωνιακό — είναι βαθιά θεσμικό.



Η Φ.Π.Κ Πρωτοπορία τονίζει ότι η κοινωνική πολιτική και η φοιτητική μέριμνα οφείλουν να ασκούνται με απόλυτη διαφάνεια, θεσμική καθαρότητα και πολιτική λογοδοσία.



Οποιαδήποτε σκιά, ιδιαίτερα όταν αγγίζει τον χώρο της νεολαίας και των φοιτητών υπονομεύει την αξιοπιστία τόσο των θεσμών όσο και της ίδιας της κοινωνικής στήριξης που υποτίθεται ότι υπηρετεί.

Γι’ αυτό και η απαίτηση είναι σαφής: πλήρης δημοσιοποίηση όλων των ποσών, των χορηγών και των διαδικασιών λειτουργίας του φορέα. Όχι επιλεκτικά. Όχι αποσπασματικά. Όλα.

Σε μια περίοδο όπου η εμπιστοσύνη των νέων προς το πολιτικό σύστημα δοκιμάζεται καθημερινά, τέτοιες υποθέσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με σιωπή ή γενικόλογες διαβεβαιώσεις. Η διαφάνεια δεν είναι χάρη. Είναι υποχρέωση.