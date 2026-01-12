Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης λύγισε στις πιέσεις της συμπολίτευσης - Το ΔΗΚΟ έθεσε τρεις όρους και η ΕΔΕΚ τελεσίγραφο

Σε κινήσεις εκτόνωσης του αρνητικού κλίματος που δημιούργησε το επίμαχο βίντεο προέβη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπό την έντονη πίεση των κομμάτων της συμπολίτευσης, τα οποία απαίτησαν πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και εξηγήσεις από το Προεδρικό Μέγαρο. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, φοβούμενος τον κίνδυνο κατάρρευσης του μετώπου της συμπολίτευσης και της αποχώρησης των συγκυβερνώντων κομμάτων, έκανε αποδεκτή την παραίτηση του διευθυντή του γραφείου του Χαράλαμπου Χαραλάμπους, ενώ προηγήθηκε η ανακοίνωση της πρώτης κυρίας Φιλίππας Καρσερά για αποχώρηση από την επιτροπή του ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Και τα τρία κόμματα της συγκυβέρνησης, ΔΗΚΟ - ΕΔΕΚ - ΔΗΠΑ, τοποθετήθηκαν από την πρώτη ημέρα της δημοσίευσης του βίντεο, ζητώντας εξηγήσεις από το Προεδρικό και πλήρη διερεύνηση του θέματος, προτάσσοντας τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας. Ακολούθησε ωστόσο το Σαββατοκύριακο έντονο παρασκήνιο μεταξύ των κομμάτων της συμπολίτευσης και του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, με συναντήσεις και τηλεφωνικές συνομιλίες για το επίμαχο βίντεο που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα Χ. Ο υπαρκτός κίνδυνος της αποχώρησης ενός ή και των τριών συγκυβερνώντων κομμάτων από την κυβέρνηση λειτούργησε ως ένας ισχυρός μοχλός πίεσης προς το Προεδρικό, ώστε να υποχωρήσει μερικώς από το αρχικό αφήγημα για ξένο δάκτυλο και να αναλάβει σε κάποιο βαθμό την πολιτική ευθύνη.

Τρεις όροι του ΔΗΚΟ

Η σοβαρή καθυστέρηση που παρατηρήθηκε όσον αφορά την αντίδραση του Προεδρικού μετά την κυκλοφορία του βίντεο την προηγούμενη Πέμπτη προκάλεσε δυσαρέσκεια στις τάξεις του ΔΗΚΟ, με τον πρόεδρο του κόμματος να προβαίνει σε γραπτή δήλωση στην πλατφόρμα Χ. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος σημείωνε ότι «εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ένα βίντεο που αναφέρεται σε χρηματοδοτήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, προσθέτοντας πως «στο πλαίσιο της διαφάνειας οι πολίτες δικαιούνται και αναμένουν εξηγήσεις για το περιεχόμενό του».

Ακολούθησε η αντίδραση του Προεδρικού, το οποίο πρόβαλε το επιχείρημα ότι πρόκειται για ένα κακόβουλο βίντεο που έχει στόχο να πλήξει την εικόνα της κυβέρνησης και της χώρας. Ωστόσο, η θέση της κυβέρνησης δεν ικανοποίησε το ΔΗΚΟ, το οποίο αναγνώριζε ότι το βίντεο έγινε με σκοπό να πληγεί η χώρα αλλά θεωρούσε ότι το Προεδρικό δεν μπορούσε να προσπεράσει έτσι απλά το περιεχόμενό του. Λόγω του λανθασμένου χειρισμού που έτυχε το βίντεο από το Προεδρικό, το ΔΗΚΟ επεδίωξε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η οποία καθορίστηκε για το Σάββατο, το μεσημέρι. Στο Προεδρικό Μέγαρο μετέβη τριμελής αντιπροσωπεία του ΔΗΚΟ με επικεφαλής τον πρόεδρο του κόμματος Νικόλα Παπαδόπουλο. Τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ συνόδευσαν οι γενικός γραμματέας Γιώργος Σολωμού και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Πανίκος Λεωνίδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», κατά τη συνάντηση στο Προεδρικό η αντιπροσωπεία του ΔΗΚΟ έθεσε ενώπιον του Προέδρου Χριστοδουλίδη τρία αιτήματα. Πρώτον, να διοριστούν ερευνώντες λειτουργοί για διερεύνηση τυχόν ποινικών αδικημάτων και όσοι εμπλέκονται να οδηγηθούν στο δικαστήριο. Δεύτερον, να παραιτηθεί ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου Χαράλαμπος Χαραλάμπους ή να τον παύσει ο Πρόεδρος από τη θέση του. Τρίτον, να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας του ταμείου της πρώτης κυρίας και να διασφαλιστεί η διαφάνεια.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το βίντεο αύξησε τον αριθμό των μελών και των στελεχών που ζητούν αποχώρηση από την κυβέρνηση και η αντιπροσωπεία του ΔΗΚΟ ενημέρωσε για τούτο τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, επισημαίνοντας ότι το κόμμα θα βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση εάν δεν ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έδειξε μεγάλη κατανόηση στα τρία αιτήματα του ΔΗΚΟ και ζήτησε χρόνο για να λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ακολούθησε συνεδρία της Γραμματείας του ΔΗΚΟ το απόγευμα του Σαββάτου όπου έγινε συζήτηση του θέματος και το Σώμα συνεδρίασε ξανά την Κυριακή.

Διαβάστε επίσης

Η ΕΔΕΚ ζητά τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών

Πλήρη διερεύνηση του θέματος που προέκυψε με το βίντεο ζήτησε η ΕΔΕΚ από την πρώτη ημέρα, με το κόμμα να δηλώνει ότι κυβέρνηση πρέπει να δώσει εξηγήσεις. Η ΕΔΕΚ επανήλθε με πιο σκληρή ανακοίνωση την Κυριακή, ζητώντας την απομάκρυνση του διευθυντή του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπου Χαραλάμπους αλλά και πλήρη διαφάνεια στο ταμείο της πρώτης κυρίας.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι η κυκλοφορία του βίντεο δημιούργησε έντονες αντιδράσεις εντός του κόμματος, αυξάνοντας τον αριθμό των μελών και των στελεχών που συζητούν ακόμη και σενάριο αποχώρησης από την κυβέρνηση. Το απόγευμα της Δευτέρας συνεδρίασε η Γραμματεία του κόμματος, η οποία υιοθέτησε εισήγηση για διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών από το Υπουργικό Συμβούλιο για διερεύνηση του περιεχόμενου του βίντεο. Επίσης, κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να δημοσιοποιήσει τις εισφορές που έγιναν στο ταμείο του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, παρά τις περί του αντιθέτου πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Παράλληλα, κάλεσε τον Πρόεδρο να προχωρήσει στην κατάργηση του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης και τη μεταφορά της αποστολής του και των εισφορών του στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.

Σε ανακοίνωση μετά το πέρας της συνεδρίας, η ΕΔΕΚ τόνισε ότι τα τρία πιο πάνω βήματα πρέπει να γίνουν σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Μάλιστα μέλος της Γραμματείας δήλωσε στον «Π» ότι εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν υιοθετήσει τις εισηγήσεις της ΕΔΕΚ, θα συνέλθει εκ νέου το συλλογικό όργανο για να συζητήσει τα επόμενα βήματα.

Διαβάστε επίσης:

Η ΔΗΠΑ ζητά ψυχραιμία

Ηγετικό στέλεχος της ΔΗΠΑ δήλωσε στον «Π» ότι η παραίτηση του διευθυντή του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Υπενθύμισε ότι από την πρώτη ημέρα η ΔΗΠΑ κάλεσε τις αρμόδιες Αρχές να κινηθούν άμεσα για να ρίξουν φως στα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης, τονίζοντας ότι «ουδείς είναι υπεράνω του νόμου». Ανέφερε ακόμη ότι η ηγεσία έθεσε ενώπιον του Προέδρου Χριστοδουλίδη συγκεκριμένες εισηγήσεις για πλήρη διερεύνηση του θέματος και πως από την πρώτη στιγμή υπήρξε επικοινωνία με το Προεδρικό για το θέμα και πως διεξάγονται καθημερινά τηλεφωνικές επαφές. Επεσήμανε δε ότι ήταν πάγια θέση της ΔΗΠΑ η δημοσιοποίηση των χορηγών στο ταμείο της πρώτης κυρίας, λέγοντας πως θα αναληφθεί πρωτοβουλία για μεταφορά του ταμείου στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι ο Γιώργος Λακκοτρύπης είναι μέλος της ΔΗΠΑ και επικεφαλής της Επιτροπής για την Ενέργεια, απάντησε ότι σίγουρα αυτό δεν είναι ευχάριστο για το κόμμα. Ωστόσο, ανέφερε ότι ο Γιώργος Λακκοτρύπης δεν συμμετέχει στα συλλογικά όργανα του κόμματος και ουδέποτε εκπροσώπησε το κόμμα σε οποιοδήποτε πάνελ. Έκανε λόγο για «αδρανοποιημένο μέλος» και διερωτήθηκε εάν είναι ορθό να θεωρείται υπεύθυνο το κόμμα για τις πράξεις οποιουδήποτε μέλους. Τόνισε επίσης ότι θα πρέπει όλοι να αναμένουν την ολοκλήρωση των ερευνών ώστε να διαφανεί τι πραγματικά έχει συμβεί.

Πάντως σε σημερινή ανακοίνωση η ΔΗΠΑ τόνισε ότι «δεν απαιτούνται αποφάσεις εν βρασμώ ούτε κλίμα θυμού», προσθέτοντας πως «η δημοκρατία λειτουργεί με θεσμούς, νηφαλιότητα και διαφανείς διαδικασίες».

«Η σοβαρότητα της υπόθεσης του βίντεο», συμπλήρωσε, «που απασχολεί τη δημόσια συζήτηση επιβάλλει ψυχραιμία, θεσμική υπευθυνότητα και απόλυτο σεβασμό στις δημοκρατικές διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό, οι έρευνες οφείλουν να είναι πλήρεις, εις βάθος και να φτάσουν μέχρι τέλους, ώστε να δοθούν ξεκάθαρες και τεκμηριωμένες απαντήσεις και να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές προκύπτουν. Οι αρμόδιοι θεσμοί πρέπει να ενεργοποιηθούν άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις ή παρεμβάσεις».

«Από την πρώτη στιγμή», κατέληξε, «η ΔΗΠΑ ήταν ξεκάθαρη: ουδείς είναι υπεράνω του νόμου. Η διαφάνεια, η λογοδοσία και ο σεβασμός στους θεσμούς αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές σε μια δημοκρατική πολιτεία».