VIDEOGATE: Πέρασε και ο Γιώργος Χρυσοχόος της CyField το κατώφλι του ΤΑΕ - Τι αναμένει η Αστυνομία για να προχωρήσει

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνα Βύρωνος, η κατάθεση ελήφθη στο πλαίσιο των ερευνών για το επίμαχο βίντεο.

Κατάθεση στο Αρχηγείο της Αστυνομίας έδωσε το απόγευμα της Δευτέρας ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Cyfield, Γιώργος Χρυσοχός.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνα Βύρωνος, η κατάθεση ελήφθη στο πλαίσιο των ερευνών για το επίμαχο βίντεο που διέρρευσε την περασμένη εβδομάδα.

«Μελετάται όλο το ανακριτικό έργο που έχουμε στην κατοχή μας και προχωρούμε τις εξετάσεις. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν και οι συγκεκριμένες εξετάσεις των εργαστηρίων μας για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε», σημείωσε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

