Δεκτή την παραίτηση Χαραλάμπους έκανε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Τι αναφέρει στην ανάρτηση του

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε ότι έκανε αποδεκτή την παραίτηση του Διευθυντή του Γραφείου του, κ. Χαράλαμπου Χαραλάμπους. Ο Πρόεδρος κάνει λόγο για πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες του για τη συνεργασία τους.

Τι αναφέρει ο Πρόεδρος:

Έχω λάβει την επιστολή παραίτησης του Διευθυντή του Γραφείου μου, κ. Χαράλαμπου Χαραλάμπους, την οποία και έκανα αποδεκτή. Τη θεωρώ πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης.

Η αποχώρηση του κ. Χαραλάμπους, τον οποίο διακρίνει η εργατικότητα, το ήθος και η ακεραιότητα, συνιστά απώλεια ενός πολύτιμου συνεργάτη μου, στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουμε για την αναβάθμιση της χώρας μας, στη βάση του Προγράμματος Διακυβέρνησης, το οποίο αποτελεί το συμβόλαιό μας με τον κυπριακού λαό. Τον ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία και του εύχομαι κάθε καλό για τη συνέχεια.