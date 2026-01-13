Βουλή: Καταγγελίες για «μαύρη αγορά αδειών» και παρεμπόδιση των ΑΠΕ

Καταγγελίες για παρεμπόδιση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας διατύπωσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Βουλευτής ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννη, μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά την οποία συνεχίστηκε η κατ’ άρθρον συζήτηση πρότασης νόμου για τη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού.

Την πρόταση κατέθεσαν οι Βουλευτές Κυριάκος Χατζηγιάννη, Νίκος Σύκας, Μιχάλης Γιακουμής και Σταύρος Παπαδούρης, και αφορά τον καθορισμό προϋποθέσεων και χρονικής ισχύος για την παράταση άδειας ή την εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής άδειας από τη ΡΑΕΚ, για την κατασκευή σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού ή αυτόνομων εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο κ. Χατζηγιάννη κατήγγειλε ότι «το θεσμικό πλαίσιο» εμποδίζει συστηματικά την ολοκλήρωση της νομοθεσίας που στοχεύει στην πάταξη της «μαύρης αγοράς αδειών» στον τομέα των ΑΠΕ και στη μείωση των ρύπων. Όπως ανέφερε, «το θεσμικό κατεστημένο αυτής της χώρας εμμονικά επιμένει να παρεμποδίζει την ολοκλήρωση της συζήτησης της νομοθεσίας».

Υποστήριξε ότι, μέσα από τον τρόπο εναρμόνισης των ευρωπαϊκών οδηγιών, διατηρείται τεχνητά ανενεργό φορτίο στο ηλεκτρικό δίκτυο, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να πληρώνουν υψηλές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ κάποιοι διατηρούν άδειες με σκοπό τη μεταπώλησή τους. Παράλληλα, έκανε λόγο για ευνοϊκή μεταχείριση της παραγωγής ηλεκτρισμού από μαζούτ και άλλες ρυπογόνες πηγές, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «θεσμική απάτη».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει διαθέσιμη αποθηκευτική ικανότητα που δεν εγκρίνεται, ενώ –όπως ανέφερε– η αποθήκευση διπλοχρεώνεται με τέλη χρήσης δικτύου τόσο κατά τη φόρτιση όσο και κατά την εκφόρτιση, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, επιβαρύνει το κόστος κατά περίπου 12%.

Ο κ. Χατζηγιάννη χαρακτήρισε την κατάσταση «προκλητική», σημειώνοντας ότι η χώρα χρειάζεται «εδώ και τώρα αποθήκευση, βελτίωση του δικτύου και ουσιαστική διείσδυση των ΑΠΕ», διερωτώμενος για τα κίνητρα όσων, όπως είπε, παρεμποδίζουν αυτές τις εξελίξεις.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις δικαιολογίες που προβάλλονται σε σχέση με την απελευθέρωση των αδειών, ο Βουλευτής απέρριψε το επιχείρημα της ασφάλειας του δικτύου, υποστηρίζοντας ότι η εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες γίνεται αποσπασματικά, μέσω ρυθμιστικών αποφάσεων που καλύπτουν μόνο μέρος των προβλεπόμενων θεμάτων, αφήνοντας τα υπόλοιπα ανεξέλεγκτα.

Ανέφερε επίσης ότι από τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης ωφελούνται συγκεκριμένα συμφέροντα, ενώ «οι μόνοι που δεν βολεύονται είναι η εθνική οικονομία και οι καταναλωτές», εκφράζοντας προβληματισμό για την απουσία, όπως είπε, ισχυρών αντιδράσεων τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

ΚΥΠΕ