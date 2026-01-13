Το διαδικτυακό αποτύπωμα της «Emily Thompson» - Η ανατομία ενός διάτρητου λογαριασμού στο X

Πέντε ημέρες μετά, οι επιπτώσεις του βίντεο που αναρτήθηκε από την «Emily Thompson» στις 8 Ιανουαρίου στην πλατφόρμα X εξακολουθούν να γίνονται αισθητές. Στενός συνεργάτης και γαμπρός του Προέδρου της Δημοκρατίας υπέβαλε την παραίτησή του, η Πρώτη Κυρία αποχώρησε από τη θέση της στον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, η Αστυνομία και οι υπηρεσίες πληροφοριών διερευνούν το ενδεχόμενο «υβριδικής δραστηριότητας» εις βάρος του κράτους, ο Γενικός Εισαγγελέας διόρισε ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν απαντήσεις, ενώ οι κυβερνητικοί εταίροι εμφανίζονται όλο και πιο ανήσυχοι.

Διαβάστε το πρωτότυπο άρθρο του αγγλόφωνου Πολίτη, Politis to the Point ΕΔΩ

Το βίντεο

Όσοι καταγράφονται με κρυφή κάμερα να συζητούν ζητήματα επενδύσεων στην Κύπρο και, κατά τους ισχυρισμούς, μηχανισμούς οικονομικών δωρεών με στόχο την πρόσβαση στην εξουσία, υποστηρίζουν ότι το βίντεο αποτελεί προϊόν χειραγώγησης και κακόβουλου μοντάζ, με τις δηλώσεις τους να αποσπώνται από το πραγματικό τους πλαίσιο.

Το Fact Check Cyprus προχώρησε σε έρευνα για το βίντεο, και με βάση τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν εντοπίζονται εμφανή τεχνικά ίχνη αλλοίωσης μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Με άλλα λόγια, το οπτικό υλικό φαίνεται να είναι αυθεντικό. Αυτό που παραμένει άγνωστο είναι η αρχική ακολουθία με την οποία εκτυλίχθηκε ο διάλογος.

Ειδική μονάδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου απομόνωσε επίσης τη φωνή του αφηγητή στο βίντεο και τη διέτρεξε μέσω του εργαλείου InVID-WeVerify, καταλήγοντας σε πιθανότητα 95% ότι η φωνή έχει παραχθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Οι διωκτικές αρχές της Δημοκρατίας έχουν πλέον ενώπιόν τους δύο παράλληλα καθήκοντα. Αφενός, να εντοπίσουν ποιος δημιούργησε το βίντεο και για ποιον λόγο. Αφετέρου, να διαπιστώσουν κατά πόσο τόσο η δημιουργία όσο και το περιεχόμενό του στοιχειοθετούν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα.

Ο λογαριασμός «Emily Thompson»

Ένα από τα σκέλη της έρευνας που αναμένεται να ακολουθηθεί είναι η ταυτοποίηση του πραγματικού προσώπου πίσω από τον λογαριασμό στο X που «διέρρευσε» το επίμαχο βίντεο.

Μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, η «Emily Thompson» δεν είχε απαντήσει σε αίτημα που της απέστειλε το αγγλόφωνο site του Πολίτη, Politis to the Point, μέσω της πλατφόρμας.

Για χρόνια, ο λογαριασμός της ήταν γεμάτος αναδημοσιεύσεις, περιορισμένο πρωτογενές περιεχόμενο, επαναλαμβανόμενες φράσεις και διπλότυπες αναρτήσεις.

Στις 6 Ιανουαρίου 2026, ωστόσο, η «Thompson» ανήρτησε περιεχόμενο σχετικά με την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ και το ενδεχόμενο επανένωσης, υπό το πρίσμα της νέας ηγεσίας στα κατεχόμενα.

Την επόμενη ημέρα, που συνέπεσε με την τελετή έναρξης της Προεδρίας, και σε πλήρη αντίθεση με το μέχρι τότε ύφος γραφής, η «Thompson» έκανε αναφορά σε μια διασύνδεση της Προεδρίας με κοινά ενεργειακά συμφέροντα, συνέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο και πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες.

Κατόπιν, στις 8 Ιανουαρίου, με εντελώς διαφορετικό ύφος γραφής, η «Thompson» προχώρησε στη δημοσίευση του βίντεο που προκάλεσε πολιτικό σεισμό.

Το ερώτημα, λοιπόν, παραμένει. Ποια είναι η «Emily Thompson»; Πρόκειται για υπαρκτό πρόσωπο; Κρύβεται κάποιος άλλος πίσω από τον λογαριασμό; Ή μήπως αυτός λειτουργεί αυτοματοποιημένα, για λογαριασμό τρίτων;

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο λογαριασμός, ο οποίος εμφανίζεται να εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι ενεργός στο X από το 2022, ωστόσο έλαβε την ένδειξη «επαλήθευσης» μόλις τον Δεκέμβριο του 2025.

Οποιοσδήποτε, οπουδήποτε

Μιλώντας στο Politis, ο Θεόφιλος Μπλουδάνης του Fact Check Cyprus ανέφερε ότι το σύστημα επαλήθευσης με το «μπλε τικ» δεν σημαίνει απολύτως τίποτα.

«Όταν ο Έλον Μασκ ανέλαβε το Twitter, είχε δηλώσει ότι το μπλε σημάδι μπορεί να αγοραστεί από οποιονδήποτε. Δεν πιστοποιεί αν ένας λογαριασμός είναι αυθεντικός ή όχι», ανέφερε ο κ. Μπλουδάνης.

Ο παραπλανητικός σχεδιασμός του συστήματος με το μπλε τικ αποτέλεσε έναν από τους λόγους για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόσφατα πρόστιμο ύψους 120 εκατ. ευρώ στην πλατφόρμα X.

Σε ό,τι αφορά το κατά πόσο ο λογαριασμός εδρεύει πράγματι στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο κ. Μπλουδάνης σημείωσε: «Αυτό μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί μέσω ενός VPN (Virtual Private Network)».

Και πρόσθεσε: «Στην πραγματικότητα, θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε, οπουδήποτε».

Στο προφίλ της στο X, η Emily Thompson δηλώνει: «Είμαι ανεξάρτητη ερευνήτρια, αναλύτρια και λέκτορας, με κύρια εστίαση στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών».

Αναδημοσιεύσεις και επαναλαμβανόμενα σχόλια

Το Politis to the Point εξέτασε όλες τις αναρτήσεις του λογαριασμού από το 2025. Παρότι ο χρήστης εμφανίζεται ιδιαίτερα ενεργός την περίοδο αυτή, η πλειονότητα των δημοσιεύσεων αφορά αναδημοσιεύσεις άρθρων που είχαν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, συνήθως από τις ίδιες πηγές, όπως το Center for Strategic & International Studies, το Carnegie Russia Eurasia, το Cook Political Report και το Politico Playbook.

Στις περιπτώσεις όπου η «Thompson» προχωρούσε σε σχολιασμό, αυτό γινόταν σχεδόν πάντα πάνω σε αναδημοσίευση. Ο κάτοχος του λογαριασμού χρησιμοποιούσε επανειλημμένα τις ίδιες οκτώ φράσεις σε διαφορετικές αναρτήσεις, όπως «wowowowow», «hmmmm», «this is going to matter more and more», «exhausting», «saving this for later» και «well well well».

Η συνεχιζόμενη έρευνα του Fact Check Cyprus διαπίστωσε επίσης, εξετάζοντας παλαιότερες αναρτήσεις του λογαριασμού, κυρίως από το 2023 και το 2024, ότι πολλές δημοσιεύσεις είναι σε μεγάλο βαθμό επαναλαμβανόμενες. Ως παράδειγμα, αναφέρθηκαν δύο αναρτήσεις στο X από το 2023 σχετικά με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι οποίες επαναλήφθηκαν αυτούσιες το 2024.

Ο κ. Μπλουδάνης σημείωσε στην αξιολόγησή του ότι σε αυτού του τύπου τους λογαριασμούς «η υψηλή συχνότητα και η επαναληπτικότητα των δημοσιεύσεων αποτελούν ένδειξη που συναντάται σε αυτοματοποιημένους λογαριασμούς».

«Πρωτότυπο» περιεχόμενο

Κατά τη διάρκεια του 2025, το Politis to the Point εντόπισε μόλις τρεις πρωτότυπες αναρτήσεις στο X από την «Thompson», με τις οποίες παρέπεμπε τους ακολούθους της σε άρθρα της που είχαν δημοσιευτεί στον αμερικανικό ιστότοπο The Thinking Conservative, έναν δεξιό ιστότοπο γνώμης με έντονη ιδεολογική ευθυγράμμιση με το κίνημα MAGA (Make America Great Again).

Η εξέταση του συγκεκριμένου ιστότοπου έδειξε ότι από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Νοέμβριο του 2025 είχαν δημοσιευτεί συνολικά 78 άρθρα με την υπογραφή «Emily Thompson».

Μόνο το 2025, η «Thompson» δημοσίευσε 36 άρθρα στο The Thinking Conservative, ωστόσο μοιράστηκε συνδέσμους για μόλις τρία από αυτά στον λογαριασμό της στο X, στις 1 Φεβρουαρίου, 5 Μαρτίου και 5 Ιουνίου 2025. Μεταξύ των τίτλων περιλαμβάνονταν άρθρα όπως «Γιατί η απόφαση Τραμπ να παγώσει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία είναι συνετή» και «Γιατί η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους αυτή τη στιγμή υπονομεύει τα συμφέροντα των ΗΠΑ».

Το γεγονός αυτό εγείρει ερωτήματα ως προς το γιατί μια «ανεξάρτητη αναλύτρια», η οποία δημοσιεύει δύο έως τέσσερα πρωτότυπα άρθρα τον μήνα και διέθετε περιορισμένο αριθμό ακολούθων, μόλις 300+, στον λογαριασμό της στο X την ημέρα που διέρρευσε το βίντεο, προώθησε μόνο τρία άρθρα της σε ολόκληρο το έτος.

Φωτογραφία προφίλ και περιγραφή

Η περιγραφή προφίλ της στο The Thinking Conservative αναφέρει: «Η Emily Thompson είναι αναλύτρια σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Η δουλειά της φιλοξενείται σε διάφορα ειδησεογραφικά μέσα, μεταξύ των οποίων το Activist Post, το The Published Reporter και εδώ στο TheThinkingConservative.com».

Το Politis to the Point δεν κατάφερε να εντοπίσει άρθρα της «Emily Thompson» ούτε στο Activist Post ούτε στο The Published Reporter. Ωστόσο, εντοπίστηκαν δύο ακόμη άρθρα στο The American Spectator, τα οποία συνοδεύονταν από την ίδια φωτογραφία και την ίδια περιγραφή προφίλ με εκείνες του The Thinking Conservative.

Το Fact Check Cyprus έλεγξε τη φωτογραφία προφίλ που χρησιμοποιείται και στους δύο ιστότοπους μέσω του εργαλείου InVID-WeVerify και διαπίστωσε, με πιθανότητα 83%, ότι «η εικόνα ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης». Η ίδια φωτογραφία, αλλά αντεστραμμένη, εντοπίστηκε και σε ιστότοπο ρωσικού διαδικτυακού καζίνο, ο οποίος αναφέρει ότι το πρόσωπο της φωτογραφίας, στην περίπτωση αυτή με το όνομα «Elena Sidorova», «γράφει ενδιαφέροντα και χρήσιμα άρθρα σχετικά με τις αρχές λειτουργίας των κουλοχέρηδων».

Η μονάδα fact-checking εντόπισε επίσης προφίλ με το ίδιο όνομα αλλά διαφορετική φωτογραφία, αυτή τη φορά μιας ξανθιάς γυναίκας, στον ιστότοπο eurasiareview.com, χωρίς να είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί με βεβαιότητα αν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο. Ο κ. Μπλουδάνης εξήγησε ότι η ανάλυση της συγκεκριμένης φωτογραφίας ήταν πολύ χαμηλή για να εξακριβωθεί αν έχει παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Αμερικανικός ιστότοπος «πιάστηκε απροετοίμαστος»

Το Fact Check Cyprus επικοινώνησε με το The Thinking Conservative και κατάφερε να έρθει σε επαφή μέσω email με την ιδρύτρια του ιστότοπου σχετικά με την «Emily Thompson». Η διαχειρίστρια ανέφερε ότι οι συνεργάτες γίνονται δεκτοί ως αρθρογράφοι γνώμης με βάση την ικανότητά τους να γράφουν για θέματα που τους ενδιαφέρουν, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου για το υπόβαθρό τους και χωρίς οι απόψεις τους να αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τη γραμμή του ιστότοπου.

«Δεν διενεργώ ελέγχους, καθώς πρόκειται για το προσωπικό μου blog, το οποίο εξελίχθηκε σε αυτό που είναι σήμερα το TheThinkingConservative.com», ανέφερε. Η ίδια σημείωσε ότι δεν διαθέτει επιπρόσθετες πληροφορίες για την «Emily Thompson» και ότι ο μόνος τρόπος επικοινωνίας μαζί της είναι μέσω μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο proton.me. «Δεν έχω καμία άλλη πληροφορία για την Emily και τα άρθρα της δεν είχαν ποτέ τέτοιου είδους αντίδραση», έγραψε στο Fact Check Cyprus.

Προσπάθεια επικοινωνίας με την «Thompson» μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που είχε δοθεί απέβη άκαρπη, ενώ ούτε το The American Spectator ούτε το eurasiareview.com απάντησαν στα μηνύματα που τους εστάλησαν, ανέφερε ο κ. Μπλουδάνης.

«Χέρι» bot πιθανότατα πίσω από τον λογαριασμό

Ο fact checker ανέφερε στο Politis to the Point ότι οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη. Με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα, η ομάδα έχει «πολύ ισχυρές υποψίες» ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός δεν διαχειριζόταν από φυσικό πρόσωπο, αλλά από αυτοματοποιημένο σύστημα.