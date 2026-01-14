Καταδικάζει η Κυβέρνηση την επίθεση στα γραφεία της ΔΗΠΑ στη Λεμεσό

Η επίθεση και οι βανδαλισμοί στα γραφεία της ΔΗΠΑ στη Λεμεσό είναι καταδικαστέοι και συνιστούν ευθεία προσβολή και επίθεση κατά της Δημοκρατίας, την οποία έχουμε ευθύνη όλοι να διαφυλάξουμε, αναφέρει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε ανάρτησή του στο Χ, μετά το συμβάν και την καταγγελία που έγινε από τη ΔΗΠΑ στις αρμόδιες αρχές, ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρει ότι τέτοιες ενέργειες δεν αποτελούν πολιτική έκφραση, αλλά «πράξη βίας που υπονομεύει τον δημοκρατικό διάλογο και τον σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς».

«Οι διαφωνίες εκφράζονται με λόγο και επιχειρήματα, όχι με καταστροφές», αναφέρει και σημειώνει πως οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

Είναι καθήκον όλων μας να απομονώσουμε τέτοιες απαράδεκτες πρακτικές και να διαφυλάξουμε το κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές μας αξίες, καταλήγει στην ανάρτησή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Πηγή: ΚΥΠΕ