Άνοιξε ο δρόμος για ανάκριση του Σύκα - Κανένα πλέον εμπόδιο για πλήρη διερεύνηση από την Αστυνομία

Το πράσινο που άναψε χθες το Ανώτατο Δικαστήριο για άρση της ασυλίας του βουλευτή του ΔΗΣΥ Νίκου Σύκα, ανοίγει επί της ουσίας και τον δρόμο για να ανακριθεί από τους ανακριτές της Αστυνομίας που διερευνούν την καταγγελία για υπόθεση άσκησης σωματικής και ψυχολογικής βίας κατά της συντρόφου του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το περιεχόμενο του κειμένου της απόφασης του Ανώτατου. Αφενός ήταν αναμενόμενη η απόφαση μετά την δήλωση του κ. Σύκα ότι δεν έχει ένσταση για άρση της ασυλίας. Αφετέρου όμως, τα όσα αναφέρονται σε σχέση με τα γεγονότα της υπόθεσης και την απόσυρση της καταγγελίας, καταμαρτυρούν ότι υπάρχει το έδαφος για να συνεχιστεί η ποινική διερεύνηση και να ολοκληρωθεί το ανακριτικό έργο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο στην απόφασή του τονίζει ότι «η βουλευτική ασυλία δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως ασπίδα προστασίας του βουλευτή έναντι του εφαρμοστέου Ποινικού Δικαίου του Κράτους. Ενέργειες που δεν εμπίπτουν εντός των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων του βουλευτή, όπως είναι οι προσωπικές ή οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του, δεν δύναται να αντλούν προστασία από το ακαταδίωκτο των βουλευτών. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται υποψία ύπαρξης πραγματικού, σοβαρού και εμφανούς κομματικό-πολιτικού στοιχείου στην απόφαση δίωξης του βουλευτή που έχει ως σκοπό όπως τον παρεμποδίσει να ασκεί ορθά και αποτελεσματικά τα βουλευτικά του καθήκοντα κατά τη διάρκεια της θητείας του».

Σε άλλα σημαντικά αποσπάσματα της απόφασης του Ανώτατου αναφέρονται τα ακόλουθα:

Στη βάση των όσων τέθηκαν ενώπιόν μας με την ένορκη δήλωση που συνοδεύει την αίτηση και τα επισυναπτόμενα σ' αυτήν έγγραφα, προκύπτει ότι υπάρχει μαρτυρία η οποία, αντικειμενικά ιδωμένη, εμπλέκει τον Καθ'ου η Αίτηση στη διάπραξη των πιο πάνω αδικημάτων, τα οποία κατ' ισχυρισμό διαπράχθηκαν στην Ελλάδα.

Τα αδικήματα που εξετάζονται εναντίον του Καθ' ου η Αίτηση είναι σοβαρά, όχι μόνο ως εκ της φύσεώς τους, αλλά και υπό το φως των προβαλλόμενων περιστάσεων διάπραξής τους, ως προκύπτει από την ένορκη δήλωση που υποστηρίζει την αίτηση. Περαιτέρω, τα διερευνώμενα αδικήματα, ουδεμία σχέση διαφαίνεται να έχουν με την πολιτικό-κομματική δραστηριότητα του Καθ' ου η Αίτηση, είτε εντός, είτε εκτός της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Θεωρούμε ότι η αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα βασίζεται σε γνήσιους και σοβαρούς λόγους και δεν υπάρχει οποιοδήποτε πολιτικό-κομματικό ή άλλο στοιχείο άσχετο με την απονομή της δικαιοσύνης.

Η αποδιδόμενη στον Καθ' ου η Αίτηση συμπεριφορά και πράξεις απαιτεί την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης και, εφόσον δικαιολογείται, την προσαγωγή του Καθ' ου η Αίτηση ενώπιον της δικαιοσύνης. Οι αρχές του Κράτους Δικαίου υπαγορεύουν ισονομία και ισοπολιτεία. Όλοι είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου, ανεξαρτήτως ιδιότητας.

Κρίνουμε ότι η άρση της ασυλίας του Καθ'ου η Αίτηση εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και ότι η άδεια θα πρέπει να δοθεί για όλα τα στάδια, από τη λήψη ανακριτικής κατάθεσης μέχρι και την εκτέλεση τυχόν ποινής που ήθελε επιβληθεί, χωρίς να χρειάζεται ενδιάμεσα να λαμβάνεται κάθε φορά άδεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Όλοι ίσοι ανεξαρτήτως ιδιότητας

Τα αδικήματα

Η Αστυνομία, όπως αναφέρεται και στην αίτηση για άρση της ασυλίας από τη Νομική Υπηρεσία, διερευνά τα ακόλουθα αδικήματα:

Άσκηση βίας, κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(4) του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου Ν. 119(Ι)/2000 και του άρθρου 5(1)(δ) του Ποινικού Κώδικα Κεφ. 154,

Άσκηση ψυχολογικής βίας, κατά παράβαση του άρθρου 6 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου Ν. 115(1)/2021 και του άρθρου 5(1)(δ) του Κεφ.154,

Επίθεση που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη, κατά παράβαση των άρθρων 243(1) και 5(1)(δ) του Κεφ. 154 και του άρθρου 5 του Ν. 115(Ι)/2021,

Απειλή, κατά παράβαση των άρθρων 9ΙΑ και 5(1)(δ) του Κεφ. 154 και του άρθρου 5 του Ν. 115(Ι)/2021

Τα γεγονότα

Στην αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα προς το Ανώτατο αναφέρονται τα γεγονότα στα οποία στηρίζεται η αίτηση. Τα γεγονότα προκύπτουν από την ένορκη δήλωση της επικεφαλής των ανακρίσεων. Στη δήλωση γίνεται αναφορά στις καταθέσεις που έδωσε η καταγγέλλουσα, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στα όσα έλαβαν χώρα μεταξύ της ίδιας και του βουλευτή, με τον οποίο διατηρούσε σχέση μεταξύ της 31.12.2025 και 3.1.2026. Σύμφωνα με τις αναφορές, την 31.12.2025, στην Ελλάδα, πριν από νυχτερινή τους έξοδο, δέχτηκε προσβλητικά σχόλια από τον καταγγελλόμενο, ενώ, μετά την επιστροφή τους από την έξοδο, ο τελευταίος άσκησε σε βάρος της σωματική βία και την απείλησε. Γίνεται, επίσης, αναφορά στην ιατρική έκθεση που συντάχθηκε κατόπιν ιατρικής εξέτασης, στην οποία υποβλήθηκε η καταγγέλλουσα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού μετά την άφιξή της στην Κύπρο, και στις φωτογραφίες που η καταγγέλλουσα παρέδωσε στην Αστυνομία. Στην ένορκη δήλωση επισυνάπτεται, επίσης, γνωμοδοτικό σημείωμα, ημερ. 7.1.2026, που ετοιμάστηκε από δικηγόρο Αθηνών και λέκτορα σε Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με το οποίο από τα καταγγελλόμενα γεγονότα προκύπτουν ποινικά αδικήματα, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Αναφέρεται επίσης ότι, στις 6.1.2026 η καταγγέλλουσα προσήλθε στα γραφεία της Αστυνομίας παραδίδοντας έγγραφο με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση», όπου δηλώνει ότι δεν επιθυμεί την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του καταγγελλόμενου βουλευτή, ούτε την περαιτέρω προώθηση της υπόθεσης. Επιπλέον, δηλώνει ότι δεν έχει οποιοδήποτε παράπονο εναντίον του, ούτε προβάλλει οποιαδήποτε απαίτηση σε σχέση με την καταγγελία της. Κατόπιν προφορικής ερώτησης που της υποβλήθηκε από μέλος της Αστυνομίας, ως προς τον λόγο που επιθυμούσε να αποσύρει την καταγγελία της, η καταγγέλλουσα ανέφερε ότι η δημοσιοποίηση της υπόθεσης, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο καταγγελλόμενος αποτελεί δημόσιο πρόσωπο, της προκαλεί στρες και ψυχολογική πίεση, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να διαχειριστεί την περαιτέρω συνέχιση της διαδικασίας.

Αποφασίζει ο ΔΗΣΥ

Πέραν από το αμιγώς νομικό ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη υπόθεση, αναμένονται και οι εξελίξεις σε πολιτικό επίπεδο. Από την πρώτη στιγμή θορυβήθηκε η ηγεσία του ΔΗΣΥ, ωστόσο οι τελικές αποφάσεις του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ αναβλήθηκαν μέχρι την έκδοση της απόφασης από το Ανώτατο για άρση της ασυλίας του Νίκου Σύκα. Πλέον αναμένεται άμεσα ο καθορισμός νέας συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος για τις τελικές αποφάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π» πάντως η τάση που επικρατεί είναι η υιοθέτηση της εισήγησης της προέδρου του ΔΗΣΥ Αννίτας Δημητρίου και του Εκτελεστικού Γραφείου, όπως ο βουλευτής τεθεί εκτός ψηφοδελτίου. Αυτή φαίνεται να είναι και η άποψη κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος η οποία συζήτησε προ ημερών το θέμα.