Πολιτεία και λαός αποχαιρετούν τον Γιώργο Βασιλείου- Τον δημοκράτη, τον οραματιστή, τον μεταρρυθμιστή

Αφίχθηκε στις 11:05 του Σαββάτου στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας, στον Στρόβολο, επί κιλλίβαντα πυροβόλου όπλου το φέρετρο με τη σορό του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου, ο οποίος απεβίωσε την Τετάρτη σε ηλικία 94 ετών.

Η κηδεία του εκλιπόντος τελείται δημοσία δαπάνη με τιμές εν ενεργεία Προέδρου.

Κατά την άφιξη της σορού στον ναό, η φιλαρμονική της Αστυνομίας παιάνιζε πένθιμα εμβατήρια, ενώ στρατιωτικό άγημα απέδωσε τιμές. Στη συνέχεια, έγινε ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Το φέρετρο, το οποίο ήταν καλυμμένο από τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποβασταζόταν από οκτώ στρατονόμους και συνοδευόταν από αξιωματικούς, ενώ πίσω ακολουθούσαν η σύζυγός του Ανδρούλλα Βασιλείου, εμφανώς συγκινημένη, καθώς και άλλα μέλη της οικογένειας του εκλιπόντος. Το φέρετρο ακολούθως εναποτέθηκε εντός του ναού.

Την ελληνική Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα εκφωνήσει και επικήδειο λόγο. Επικήδειους θα εκφωνήσουν επίσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τάσος Χριστοφίδης, ο Μιχάλης Παπαπέτρου εκ μέρους των συνεργατών του και ο γιος του, Ευέλθων Βασιλείου. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αγλαντζιάς με ρίψη τιμητικών βολών.

Το παράπονο του Γιώργου Βασιλείου

Στον ιερό ναό Της Του Θεού Σοφίας, όπου τέθηκε χθες σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του πρώην Προέδρου, βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής η σύζυγός του, Αντρούλα Βασιλείου, η οποία, συνοδευόμενη από τα τρία της παιδιά, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Έχασα έναν άνθρωπο με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Αγαπούσε τον κόσμο. Καμιά φορά του έλεγα "Γιώργο μου, να είσαι πιο προσεκτικός, πιο εκλεκτικός". "Όχι, όλοι είναι καλοί για μένα". Γιατί αυτό ήταν ο ίδιος. Αυτός ήταν καλός με όλο τον κόσμο, αγαπούσε τον κόσμο και τον τόπο του. Πάρα πολύ». «Καθιέρωσε τη δημοκρατία», είπε για την παρακαταθήκη του συζύγου της, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος θα ήταν μια διαφορετική χώρα αν είχε εκτίσει μια δεύτερη θητεία.