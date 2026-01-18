Fact Check: Fake news ότι δεν υπήρξε καμία επαφή του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Γιώργο Χρυσοχόο μετά τις εκλογές

Ανακριβής, είναι σύμφωνα με το Fact Check Cyprus, ο ισχυρισμός ότι δεν υπήρξε καμία επαφή του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Γιώργο Χρυσοχό μετά τις εκλογές.

Όπως αναφέρει, διατυπώνεται ο Ισχυρισμός πως: Η τελευταία επαφή του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Γιώργο Χρυσοχό ήταν ένα αναπάντητο μήνυμα συγχαρητηρίων μετά τις εκλογές και έκτοτε δεν υπήρξε καμία άλλη επικοινωνία.

Ο Γιώργος Χρυσοχός, CEO του Ομίλου Cyfield, βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο μιας σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης σχετικά με το σκάνδαλο που ονομάστηκε «Videogate». Η διαρροή του οπτικού υλικού προκάλεσε σάλο, καθώς σε αυτό ο επιχειρηματίας φέρεται να περιγράφει με ιδιαίτερη οικειότητα τη σχέση του με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι πραγματοποιούν τακτικές, μη ανακοινώσιμες συναντήσεις κάθε δύο εβδομάδες. Οι αναφορές αυτές για ανοικτή γραμμή με το Προεδρικό και οι νύξεις για χρηματοδοτήσεις ανάγκασαν την Κυβέρνηση να παρέμβει άμεσα, επιχειρώντας να διαψεύσει κάθε είδους επαφή και να πάρει αποστάσεις από τον επιχειρηματία.

Στις 9 Ιανουαρίου 2026, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Alpha Μεσημέρι με τη δημοσιογράφο Κάτια Σάββα , προκειμένου να τοποθετηθεί για το επίμαχο βίντεο και τις σχέσεις του Προέδρου με τον κ. Χρυσοχό. Στο χρονικό σημείο 14:29 της συνέντευξης, ο κ. Παπαδόπουλος υποστήριξε ότι η τελευταία επαφή που είχαν οι δύο άνδρες ήταν ένα μήνυμα συγχαρητηρίων που έστειλε ο κ. Χρυσοχός στο κινητό του Προέδρου αμέσως μετά την εκλογή του στις 12 Φεβρουαρίου 2023, το οποίο μάλιστα δεν απαντήθηκε. Όταν η δημοσιογράφος ρώτησε επίμονα αν έκτοτε υπήρξε οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία, ο κ. Παπαδόπουλος απάντησε κατηγορηματικά όχι.

Τι γνωρίζουμε

Ωστόσο, η απόλυτη αυτή τοποθέτηση του εκπροσώπου έρχεται σε άμεση σύγκρουση με την ίδια την επίσημη δραστηριότητα της Προεδρίας, όπως αυτή είναι καταγεγραμμένη στα αρχεία της ιστοσελίδας της κυβέρνησης, gov.cy.

Στις 27 Ιουλίου 2024, πάνω από έναν χρόνο μετά τις εκλογές, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συγκάλεσε σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο για θέματα ενέργειας. Στη σύσκεψη συμμετείχε αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΣΑΗ).

Ο κ. Γιώργος Χρυσοχός βρισκόταν εκεί με τη θεσμική του ιδιότητα ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΗ, εκπροσωπώντας τους ιδιώτες παραγωγούς και προμηθευτές ενέργειας. Η παρουσία του ήταν επιβεβλημένη λόγω του ρόλου του Συνδέσμου στη διαμόρφωση της ενεργειακής πολιτικής, γεγονός που καθιστά την επαφή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δεδομένη και προγραμματισμένη.

Όπως φαίνεται ξεκάθαρα στο φωτογραφικό υλικό που δημοσιεύτηκε, ο κ. Χρυσοχός παρακάθεται στο ίδιο τραπέζι των συσκέψεων μαζί με τον Πρόεδρο και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες. Παρόλο που η συνάντηση αυτή είχε θεσμικό χαρακτήρα, ο κ. Χρυσοχός συμμετείχε σε μία σύσκεψη εντός του Προεδρικού Μεγάρου.

Συμπέρασμα: Η αναφορά ότι δεν υπήρξε καμία περαιτέρω επικοινωνία ή επαφή διαψεύδεται από τα επίσημα στοιχεία της ίδιας της Κυβέρνησης. Παρά την κατηγορηματική άρνηση του εκπροσώπου, ο κ. Χρυσοχός συμμετείχε σε επίσημη θεσμική σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο.