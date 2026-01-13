Μα περιπαίζεις μας κ. Βίκτωρα Παπαδόπουλε;

Την προηγούμενη Παρασκευή, την επόμενη μέρα δημοσίευσης του περιβόητου βίντεο, όποιο ραδιόφωνο ή τηλεοπτικό σταθμό και αν άνοιγες, έπεφτες πάνω στον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρα Παπαδόπουλο. Ο κ. Παπαδόπουλος εξ αρχής «έπιασε» δουλειά προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Είναι γνωστό ότι στα δύσκολα αναλαμβάνει δουλειά, αλλά τουλάχιστον να τηρούνται λίγο τα προσχήματα, εκτός αν ο κ. Παπαδόπουλος μας θεωρεί όλους ηλίθιους που θα χάψουν με περίσσια ευκολία ότι σκαρφιστεί ως δικαιολογία. Στις ίδιες τοποθετήσεις μας είπε μάλιστα ότι δεν επηρεάζει τι κάνουν ιδιώτες, αλλά μετά δεν είπε κουβέντα για το ότι όλοι μαζί μιλούσαν σε βιντεοκλήση με τον Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου.

Μεταξύ των διαφόρων δικαιολογιών, μία στιγμή αναγκάστηκε να τοποθετηθεί για την πραγματική σχέση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Διευθύνον Σύμβουλο της Cyfield Γιώργο Χρυσοχό. Θυμίζουμε ότι ήταν εκεί που πρόκυψε και η ατάκα περί girlfriend.

Από την τηλεόραση του Alpha Κύπρου, η Κάτια Σάββα ρώτησε αυτολεξεί τον κ. Παπαδόπουλο, «Για τον κ. Χρυσοχό, αυτά που λέει, έχει την όποια σχέση με τον Πρόεδρο;

Για να λάβει απάντηση, «Δεν έχει καμία σχέση ο κ. Χριστοδουλίδης με τον κ. Χρυσοχό. Θέλω να σας πω ότι η τελευταία επαφή, αν μπορεί να την πει επαφή κάποιος, που είχε με τον κ. Χρυσοχό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν αμέσως μετά την εκλογή του στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας ο κ. Χρυσοχός έστειλε ένα μήνυμα στο κινητό του Προέδρου της Δημοκρατίας να τον συγχαρεί και να ευχηθεί καλή επιτυχία για το καλό της χώρας, το οποίο μήνυμα, ειρήσθω εν παρόδω, θέλω να σας πω ότι ουδέποτε απάντησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας».

Για να επανέλθει η Κάτια Σάββα και να ρωτήσει εκ νέου, «Άρα δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία, ούτε στο εστιατόριο που μας είπατε, ούτε κάπου αλλού», λαμβάνοντας κατηγορηματικά απάντηση «Όχι».

Μήπως τελικά γνωρίζονται «λίγο» περισσότερο ο Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Γιώργο Χρυσοχό;

Και όμως…

Στις 15 Απριλίου του 2025, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ήταν σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τον Γιώργο Χρυσιοχό στο πλαίσιο του Nicosia Economic Congress

Ακόμα, στις 22 Μάϊου έγινε η εκδήλωση για το «“Minds in Cyprus” με παρουσία του ίδιου του Προέδρου μαζί και πάλι με τον Γιώργο Χρυσοχό.

Επίσης, στις 25 Ιουλίου, ο κ. Χρυσοχός συνάντησε μέσα στο Προεδρικό τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ως μέρος της αντιπροσωπίας του «Συνδέσμου Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Οι δύο τους... ήταν μαζί και το καλοκαίρι στους αγώνες του Eurobasket στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, στον αγώνα Ισπανία-Ελλάδα, ο κ. Χριστοδουλίδης και ο κ. Χρυσοχός ήταν δίπλα δίπλα.





Ως bonus… η κοινή εμφάνιση -και φωτογράφιση- του Γιώργου Χρυσοχού με την πρώτη κυρία, Φιλίππα Καρσερά, μόλις τον προηγούμενο Οκτώβριο στο Nicosia Kids Festival.

Τελικά κάποιος δεν μας τα λέει καλά κ. Παπαδόπουλε…

ΠΑΖ.