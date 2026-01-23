Δημοσκόπηση Alpha: Πρώτος ο ΔΗΣΥ, νέοι παίκτες στη Βουλή, δυσαρέσκεια για τον Πρόεδρο (ηχητικό)

Σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό καταγράφει δημοσκόπηση της RAI Consultants ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών 2026 που παρουσίασε χθές βράδυ ο Άλφα Κύπρου.

Η πρόθεση ψήφου φέρνει πρώτο τον ΔΗΣΥ, με μικρό προβάδισμα από το ΑΚΕΛ, ενώ τρίτο κόμμα αναδεικνύεται το ΕΛΑΜ. Είσοδο στη Βουλή φαίνεται να εξασφαλίζουν το Κίνημα «Άλμα» και η «Άμεση Δημοκρατία».

Διαβάστε επίσης:

Το ΔΗΚΟ υποχωρεί στην έκτη θέση, ενώ το Volt εμφανίζεται κοντά στο όριο εισόδου. Χαμηλά ποσοστά καταγράφουν ΔΗΠΑ, ΕΔΕΚ και Οικολόγοι.



7 στους 10 αξιολογούν αρνητικά τον Πρόεδρο

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, επτά στους δέκα πολίτες αξιολογούν αρνητικά την διακυβέρνηση, με το 29% να δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο και το 37% όχι και τόσο ικανοποιημένο από το έργο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική η εικόνα είναι πιο θετική, καθώς το 32% δηλώνει αρκετά ικανοποιημένο και το 18% πολύ ικανοποιημένο.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε την περίοδο 10-16 Ιανουαρίου 2026, με 1031 επιτυχημένες συνεντεύξεις σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω.

Πώς σχολιάζει ο Νάσιος Ορεινός

Ο εκλογικός αναλυτής Νάσιος Ορεινός, σχολιάζοντας τη δημοσκόπηση της RAI Consultants, τόνισε ότι «τις δημοσκοπήσεις πρέπει να τις διαβάζουμε συλλογικά και δεύτερο να βλέπουμε την τάση». Όπως ανέφερε, στη συγκεκριμένη έρευνα καταγράφεται πτώση της ικανοποίησης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά περίπου επτά μονάδες, από το 40% στο 33%, προσθέτοντας πως «η σύγκριση δείχνει ότι το βίντεο σαφώς επηρέασε την εικόνα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «σχεδόν επτά στους δέκα πολίτες εμφανίζονται δυσαρεστημένοι», ενώ σημείωσε ότι «η μικρή βελτίωση που φαινόταν προηγουμένως έχει σταματήσει». Παράλληλα, επεσήμανε ότι υπάρχει «ένας σκληρός πυρήνας στήριξης του Προέδρου, που μπορεί να κυμαίνεται από 10% μέχρι και 30%, ό,τι κι αν συμβεί».

Αναφερόμενος στα κόμματα, ο κ. Ορεινός σημείωσε ότι τα παραδοσιακά πολιτικά σχήματα καταγράφουν απώλειες και χαμηλή συσπείρωση, ενώ υπογράμμισε ότι περίπου το ένα τρίτο του εκλογικού σώματος παραμένει αναποφάσιστο ή δεν απαντά, στοιχείο που, όπως είπε, επηρεάζει καθοριστικά την τελική εικόνα.

Σημείωσε ακόμη ότι «η προεκλογική ατζέντα έχει αλλάξει», καθώς «η διαφθορά έχει έρθει στο προσκήνιο και καθορίζει πλέον τη συζήτηση και τις κινήσεις των κομμάτων».

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Νάσιου Ορεινού στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: