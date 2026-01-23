Είδε Κάλας η Ολγκίν και έρχεται Κύπρο: Tριήμερος κύκλος επαφών και κοινή συνάντηση με Χριστοδουλίδη – Ερχιουρμάν

Στη Κύπρο φτάνει 26 Ιανουαρίου η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, σύμφωνα με επίσημα ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως αναφέρεται, η κα Ολγκίν ολοκλήρωσε επίσκεψη της στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της οποίας είχε συνάντηση με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα για την Κύπρο, κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ολοκλήρωσε μόλις την επίσκεψή της στις Βρυξέλλες, όπου συναντήθηκε με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, κα Κάγια Κάλας. Στη συνέχεια, η κα Ολγκίν θα μεταβεί στην Κύπρο από τις 26 έως τις 29 Ιανουαρίου 2026.

Στο πλαίσιο των επαφών της, στις 26 Ιανουαρίου θα συναντηθεί με τους Διαπραγματευτές των δύο πλευρών. Στις 27 Ιανουαρίου θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον Ελληνοκύπριο ηγέτη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Την επόμενη ημέρα, η κα Ολγκίν θα συγκαλέσει κοινή συνάντηση των κ.κ. Ερχιουρμάν και Χριστοδουλίδη, σε συνέχεια της συνάντησης που είχαν στις 11 Δεκεμβρίου 2025.