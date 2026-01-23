ΔΗΣΥ για υδατικό: H κυβέρνηση καθυστέρησε να λάβει ουσιαστικά μέτρα

Σε οξύ πρόβλημα εξελίσσεται η υδατική κρίση, με τον πρωτογενή τομέα να δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΔΗΣΥ, τονίζεται πως η κυβέρνηση καθυστέρησε να λάβει ουσιαστικά μέτρα, παρά τις έγκαιρες προειδοποιήσεις, οδηγώντας τους γεωργούς σε οικονομική ασφυξία. Στην ανακοίνωση του ο ΔΗΣΥ, ζητά άμεση και ουσιαστική στήριξη, προειδοποιώντας ότι χωρίς παρεμβάσεις κινδυνεύει η ίδια η επιβίωση της υπαίθρου.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η χώρα μας βιώνει μια εξαιρετικά κρίσιμη υδατική κρίση με τους γεωργούς και την ύπαιθρο να πλήττονται περισσότερο από όλους.

Η κυβέρνηση οφείλει να θέσει ως ύψιστη προτεραιότητα την αντιμετώπιση της λειψυδρίας με την εφαρμογή κατ’ επειγόντων μέτρων. Χρειάζεται ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Είχαμε προειδοποιήσει έγκαιρα αλλά το μόνο που ακούγαμε ήταν καθησυχαστικές δηλώσεις.

Η παρατεταμένη ανομβρία, σε συνδυασμό με την ολιγωρία, οδηγούν τον πρωτογενή τομέα σε οικονομικό μαρασμό.

Πλέον καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για ουσιαστική και άμεση στήριξη των γεωργών, ώστε να μην εγκαταλείψουν τις καλλιέργειές τους και την ύπαιθρο συνολικά.