Υπευθυνότητα στις δημόσιες τοποθετήσεις για να μην προκληθεί ζημιά στην Κύπρο, ζητά ο ΠΑΣΙΚΑ

Υπευθυνότητα στις δημόσιες τοποθετήσεις και ιδιαίτερα στα ΜΚΔ και απομόνωση αναρτήσεων που σπέρνουν αδικαιολόγητο πανικό ή αποτελούν προπαγανδιστικές προσπάθειες με στόχο την οικονομική ζημιά της Κύπρου και ιδιαίτερα του τομέα της φιλοξενίας, ζητά ο ΠΑΣΙΚΑ σημειώνοντας ότι «η υπευθυνότητα και η ψυχραιμία είναι σήμερα πιο απαραίτητες από ποτέ».

Σε ανακοίνωσή του ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Κέντρων Αναψυχής κάνει λόγο σε υπερβολή στη δημόσια συζήτηση και στην ευκολία που δίνει το πληκτρολόγιο στον καθένα να εκφράζεται δημόσια και μπορεί, δυστυχώς, να προκαλέσει ανυπολόγιστη ζημιά στη χώρα. Η επιπολαιότητα, η ανωριμότητα και η εσφαλμένη αντίληψη των γεγονότων δημιουργούν ένα αρνητικό κλίμα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αναφέρει.

«Οφείλουμε όλοι ανεξαιρέτως – πολίτες, θεσμοί και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης – να αντιληφθούμε τη σοβαρότητα της ευθύνης μας και να λειτουργήσουμε με υπευθυνότητα, προβάλλοντας με σαφήνεια το αυτονόητο: ότι η Κύπρος παραμένει μια ασφαλής χώρα. Άλλωστε, σε κάθε προηγούμενη περίοδο περιφερειακών εντάσεων, η Κύπρος όχι μόνο παρέμεινε ασφαλής, αλλά πολλές φορές λειτούργησε και ως καταφύγιο για κατοίκους γειτονικών χωρών», σημειώνει ο ΠΑΣΙΚΑ.

Η παρουσία δυνάμεων ευρωπαϊκών κρατών στην Κύπρο, αναφέρει ο ΠΑΣΙΚΑ, πρέπει να ερμηνεύεται ορθά, στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας και των προληπτικών μέτρων ασφάλειας, και όχι ως ένδειξη κινδύνου. Αντίθετα, επιβεβαιώνει τη σταθερότητα και τη γεωστρατηγική σημασία της χώρας μας.

Ο τομέας της φιλοξενίας, σημειώνεται, ενδέχεται να αντιμετωπίσει προκλήσεις λόγω πιθανών αυξήσεων σε καύσιμα, ενέργεια και βασικά αγαθά. Ωστόσο, προστίθεται, με υπεύθυνη στάση από όλους, αυτές οι προκλήσεις μπορούν να περιοριστούν.