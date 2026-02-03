Στη Νομική Υπηρεσία ο τελευταίος λόγος για Φαίδωνα Φαίδωνος

Η Νομική Υπηρεσία θα κληθεί να λάβει τις όποιες αποφάσεις αναφορικά τα επόμενα βήματα μετά την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης έρευνας από την Αστυνομία εναντίον του δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος. Η αστυνομική έρευνα η οποία είναι σε εξέλιξη θα συνεχιστεί παρά το αίτημα από τη σύζυγο του κ. Φαίδωνος για να διακοπεί. Με την ολοκλήρωση της έρευν...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!