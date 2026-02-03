Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στη Νομική Υπηρεσία ο τελευταίος λόγος για Φαίδωνα Φαίδωνος

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Με την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης έρευνας από την Αστυνομία ο φάκελος θα σταλεί στη Νομική Υπηρεσία προκειμένου να εξεταστεί και να αποφασιστεί κατά πόσο θα δοθούν οδηγίες για περαιτέρω ενέργειες, σε ό,τι αφορά τον υπόθεση εναντίον του δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος

Η Νομική Υπηρεσία θα κληθεί να λάβει τις όποιες αποφάσεις αναφορικά τα επόμενα βήματα μετά την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης έρευνας από την Αστυνομία εναντίον του δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος. Η αστυνομική έρευνα η οποία είναι σε εξέλιξη θα συνεχιστεί παρά το αίτημα από τη σύζυγο του κ. Φαίδωνος για να διακοπεί. Με την ολοκλήρωση της έρευν...

Tags

ΠΑΦΟΣΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

