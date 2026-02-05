Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

25 δώρα, αξίας €6.700, δήλωσε η Αννίτα - Περιλαμβάνονται έργα τέχνης, εικονίσματα και αναμνηστικά

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Ο κατάλογος με τα δώρα που έλαβε η πρόεδρος της Βουλής από Αρχηγούς κρατών και ομολόγους της αναρτήθηκε χθες στην ιστοσελίδα της Βουλής, στο πλαίσιο της διαφάνειας.

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής ο ονομαστικός κατάλογος των μελών του Σώματος που έλαβαν δώρα στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους κατά την ΙΒ’ βουλευτική περίοδο, η οποία καλύπτει το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του 2024 έως τον Σεπτέμβριο του 2025. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται η πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, καθώς και ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χάρης Γεωργιάδης. Κανένας άλλος βουλευτής δεν υπέβαλε δήλωση δώρων.  Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Βουλής, η απόκρυψη δώρου από μέλος του Σώματος συνιστά πειθαρχικό αδίκημα, την εξέταση του οποίου αναλαμβάνει η Επιτροπή Δεοντολογίας. Τα δώρα της προέδρου   Η πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, έλαβε συνολικά 25 δώρα, εκτιμώμενης αξίας €6.700, κα...

