Γιώργος Καπόπουλος: Οι ευρωπαϊκοί φόβοι για «παράλληλο ΟΗΕ» - Τι λέει για τις επιλογές της Λευκωσίας (ηχητικό)

Ανάλυση για τους ευρωπαϊκούς προβληματισμούς γύρω από το Συμβούλιο Ειρήνης, τις ισορροπίες με τις ΗΠΑ και τη στάση της Κύπρου ως παρατηρητή σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον.

Παρέμβαση για τις διεθνείς εξελίξεις και το υπό διαμόρφωση «Συμβούλιο Ειρήνης» έκανε ο διεθνολόγος Γιώργος Καπόπουλος στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τις πραγματικές ανησυχίες που διατυπώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως ανέφερε, το ζήτημα δεν είναι αν το νέο σχήμα μπορεί να συμβάλει στη σταθεροποίηση της Γάζας, αλλά ο φόβος μήπως λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς τον ΟΗΕ, ειδικά σε μια περίοδο έντονης κακοφωνίας στις σχέσεις Ευρώπης - Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο κ. Καπόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στο ενδεχόμενο, υπό μια νέα θητεία Τραμπ, να δούμε πρωτοβουλίες που θα κινούνται έξω από τα παραδοσιακά πολυμερή πλαίσια. Υπενθύμισε ότι η διεθνής πολιτική δεν λειτουργεί σε κενό και πως ανάλογα άτυπα σχήματα έχουν εμφανιστεί και στο παρελθόν, όταν οι μεγάλες δυνάμεις έκριναν ότι δεν εξυπηρετούνταν επαρκώς από τον ΟΗΕ.

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, χαρακτήρισε λογική την επιλογή συμμετοχής με καθεστώς παρατηρητή, σημειώνοντας ότι η Λευκωσία οφείλει να ισορροπεί προσεκτικά, ιδίως ενόψει κρίσιμων ευρωπαϊκών αποφάσεων και με ανοιχτό το Κυπριακό.

Ακούστε την παρέμβαση τού  Γιώργου Καπόπουλου στην «Δεύτερη Ματιά», που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

