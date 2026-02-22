Κυπριακό: Επανέναρξη διαπραγματεύσεων και τέσσερις στρατηγικές επιλογές

Του Νεόφυτου Λοϊζίδη* Κάθε νέος διπλωματικός κύκλος στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό υπόσχεται δυναμική και πρόοδο αλλά επανέρχεται στα ίδια εμπόδια: έλλειψη εμπιστοσύνης και αξιόπιστων δεσμεύσεων, με κίνδυνο την επιστροφή στο στάτους κβο. Πρόσφατες προτάσεις, ωστόσο, υποδηλώνουν ότι το διαπραγματευτικό τοπίο ενδέχεται να μεταβάλλεται. Η κοινή διακήρυξη του 2024 από το Cyprus Peace and Dialogue Centre (CPDC) και την Απόφαση Ειρήνης εισήγαγε μια νέα πρόταση: τα μελλοντικά δημοψηφίσματα να μην περιλαμβάνουν τη συνέχιση του στάτους κβο ως μία από τις διαθέσιμες επιλογές. Η διακήρυξη είναι ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!