Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Κυπριακό: Επανέναρξη διαπραγματεύσεων και τέσσερις στρατηγικές επιλογές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η πιο υποσχόμενη διαμεσολάβηση ενδέχεται να βρίσκεται όχι στην επιλογή ενός μοντέλου αλλά στον συνδυασμό των πλεονεκτημάτων τους. Μικρής κλίμακας αμοιβαίοι μηχανισμοί ασφάλειας μπορούν να εξασφαλίσουν άμεσα οφέλη

Του Νεόφυτου Λοϊζίδη* Κάθε νέος διπλωματικός κύκλος στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό υπόσχεται δυναμική και πρόοδο αλλά επανέρχεται στα ίδια εμπόδια: έλλειψη εμπιστοσύνης και αξιόπιστων δεσμεύσεων, με κίνδυνο την επιστροφή στο στάτους κβο. Πρόσφατες προτάσεις, ωστόσο, υποδηλώνουν ότι το διαπραγματευτικό τοπίο ενδέχεται να μεταβάλλεται. Η κοινή διακήρυξη του 2024 από το Cyprus Peace and Dialogue Centre (CPDC) και την Απόφαση Ειρήνης εισήγαγε μια νέα πρόταση: τα μελλοντικά δημοψηφίσματα να μην περιλαμβάνουν τη συνέχιση του στάτους κβο ως μία από τις διαθέσιμες επιλογές. Η διακήρυξη είναι ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΚΥΠΡΙΑΚΟΚΥΠΡΟΣΤΟΥΡΚΙΑΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα