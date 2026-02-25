Ξανά εκτεθειμένη η υπουργός Γεωργίας: Σε καθεστώς πίεσης εξελίσσεται η διαχείριση του αφθώδους πυρετού

Φανερά εκτεθειμένοι βρίσκονται το Υπουργείο Γεωργίας, η πολιτική του προϊστάμενος, Μαρία Παναγιώτου, και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, την ώρα που η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε αγώνα δρόμου για τον περιορισμό της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού. Παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες και το ίδιο το υπουργείο γνώριζαν από τον περασμένο Δεκέμβριο για την ύπαρξη κρουσμάτων στα κατεχόμενα, οι ενέργειες που έγιναν περιορίστηκαν σε μια τυπική ανακοίνωση με οδηγίες προς τους κτηνοτρόφους, χωρίς ουσιαστικά προληπτικά μέτρα. Όπως κατήγγειλαν οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι ενώπιον της Βουλής, δεν υπήρξε άλλη κινητοποίηση, με αποτέλεσμα σήμερα η κατάσταση να εξελίσσεται υπό καθεστώς πίεσης και καθυστερημένων αποφάσεων.

Δεν πήγε Βουλή

Και ενώ η απελπισία ξεχειλίζει ανάμεσα στους κτηνοτρόφους, και ζητείται λογοδοσία και καθαρές απαντήσεις, η απουσία της υπουργού, Μαρίας Παναγιώτου, από τη Βουλή χθες ενίσχυσε την αίσθηση αποφυγής του πολιτικού ελέγχου, την ώρα που οι κτηνοτρόφοι μιλούν για εγκατάλειψη και έλλειψη καθοδήγησης. Η κ. Παναγιώτου, παρότι προσκλήθηκε στην έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Γεωργίας , αποφάσισε χθες να επισκεφθεί το συντονιστικό κέντρο και να στείλει τον γενικό διευθυντή του υπουργείου ενώπιον των μελών της Επιτροπής και των κτηνοτρόφων.

Προεδρική κάλυψη

Σε μια προσπάθεια αποφόρτισης της πίεσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, επιχείρησε να καλύψει τους χειρισμούς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, δηλώνοντας ότι από τον Δεκέμβριο είχαν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα. Ωστόσο, οι δηλώσεις αυτές δεν συνοδεύτηκαν από συγκεκριμένα στοιχεία που να απαντούν στις καταγγελίες περί ελλιπούς προετοιμασίας.

Ενημερώσαμε έγκαιρα

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι δηλώσεις του συμπροέδρου της Δικοινοτικής Επιτροπής Υγείας, Λεωνίδα Φυλακτού, ο οποίος ανέφερε ότι οι Αρχές της Δημοκρατίας είχαν ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή. Παρά τις συνεδρίες και τις αποφάσεις για διάθεση εμβολίων, ο ίδιος δεν κλήθηκε σε καμία σύσκεψη υπό το Υπουργείο Γεωργίας, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον συντονισμό.

Βολές από ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, με ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, έκανε λόγο για ολιγωρία και καθυστέρηση στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων, σημειώνοντας ότι οι προειδοποιήσεις του από τον Ιανουάριο δεν εισακούστηκαν. Η Πινδάρου ζητά επίσης την απόδοση ευθυνών και πλήρη διερεύνηση για την εφαρμογή των πρωτοκόλλων. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας, βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιαννάκης Γαβριήλ, σημειώνοντας ότι, αντί για άμεση στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων, η κυβέρνηση επέλεξε την εμπλοκή των αστυνομικών Αρχών, την ώρα που οι οδηγίες παραμένουν ασαφείς και οι αρμόδιοι απόντες. Σήμερα ο γ.γ του ΑΚΕΛ θα παρακαθήσει σε σύσκεψη στην Αραδίππου. Ο Στέφανος Στεφάνου αναμένεται να διαβεβαιώσει τους επηρεαζομένους ότι το ΑΚΕΛ θα ζητήσει την άμεση στήριξή τους.



Η Δικοινοτική Επιτροπή κινήθηκε

Σύμφωνα με δηλώσεις του συμπροέδρου της Δικοινοτικής Επιτροπής για την Υγεία, Λεωνίδα Φυλακτού, στον «Π», μετά την ενημέρωση που έτυχε τον περασμένο Δεκέμβριο, ακολούθησαν συνεδρίες της Δικοινοτικής Επιτροπής και αποφασίστηκε η παράδοση μισού εκατομμυρίου εμβολίων προς τα κατεχόμενα, που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντούτοις, σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας τη Δευτέρα (23/02) το βράδυ, ζητήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία η επιστροφή 20 χιλιάδων εμβολίων. Ο κ. Φυλακτού ανέφερε πως από τα 500 χιλιάδες εμβόλια, ως ε/κ πλευρά ζητήσαμε να μας δοθούν 20.000 εμβόλια και οι δέκα θα παραδοθούν κάποια στιγμή σήμερα και οι υπόλοιπες δέκα χιλιάδες την άλλη βδομάδα.

Τ/κ ισχυρισμοί που μας εκθέτουν

Την ίδια ώρα, ο «υπουργός γεωργίας» στα κατεχόμενα Χιουσεγίν Τσαβούς, με χθεσινές του δηλώσεις, υποστήριξε ότι είχε ενημερώσει και προειδοποιήσει επανειλημμένως τις κυπριακές Αρχές από τον Δεκέμβριο για τον κίνδυνο μετά τον εντοπισμό των κρουσμάτων στα κατεχόμενα, αφήνοντας μάλιστα αιχμές για υποτίμηση της σοβαρότητας της κατάστασης από τις Αρχές της Δημοκρατίας.