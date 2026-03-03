Μήνυμα ψυχραιμίας από τον Έρχιουρμάν - Σε επιφυλακή οι «αρχές» στα κατεχόμενα

Σε ανάρτηση του για τις εξελίξεις που καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στην Κύπρο από στρατιωτικής άποψης, ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Έρχιουρμάν ανέφερε ότι τα αίτια και οι συνέπειες των γεγονότων, καθώς και οι προγενέστερες προειδοποιήσεις που, όπως είπε, είχαν διατυπωθεί για παρόμοια ενδεχόμενα, θα αξιολογηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Όπως σημείωσε, «όταν έρθει η ώρα» όλα αυτά θα τεθούν εκ νέου στο τραπέζι για συζήτηση και αποτίμηση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η παρούσα χρονική συγκυρία δεν προσφέρεται για πολιτική αντιπαράθεση ή αναδρομές. Σε ένα διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον αυξημένης έντασης, πρόσθεσε, η απόλυτη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των πολιτών και η αποφυγή κλίματος πανικού.

Ο κ. Έρχιουρμάν υπογράμμισε ότι επί του παρόντος «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», επισημαίνοντας όμως πως δεν χωρεί εφησυχασμός. Ανέφερε ότι αξιολογούνται όλα τα ενδεχόμενα και καταρτίζονται σενάρια διαχείρισης κρίσεων, με τις «δυνάμεις ασφαλείας, την υπηρεσία πολιτικής άμυνας και την αστυνομία» των κατεχομένων να παρακολουθούν διαρκώς τις εξελίξεις και να λειτουργούν σε πλήρη συντονισμό.

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη επανεξέτασης των σεναρίων που αφορούν τον εφοδιασμό, δίνοντας έμφαση στα καύσιμα και στη διασφάλιση της επάρκειας σε βασικά αγαθά.

Κλείνοντας, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης διατύπωσε έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση, τονίζοντας ότι η συνέχιση της έντασης στοιχίζει ανθρώπινες ζωές και αποσταθεροποιεί ολόκληρη την περιοχή. Όπως ανέφερε, εκ μέρους του «ειρηνικού λαού των Τουρκοκυπρίων», η ελπίδα και το αίτημα είναι η παρούσα κατάσταση να δώσει το ταχύτερο δυνατό τη θέση της στη διπλωματία και στον διάλογο, στη βάση του διεθνούς δικαίου.

«Δεν είμαστε με τον πόλεμο, αλλά με την ειρήνη και τον πολιτισμό», κατέληξε.