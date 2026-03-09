Προσωρινή παγοποίηση εκποιήσεων πρώτη κατοικίας αξίας μέχρι 400 χιλιάδες ευρώ προτείνει ο ΔΗΣΥ

Πετρέλαιο: Φρένο στο ράλι τιμών του 30% λόγω συζητήσεων της G7 για αποδέσμευση των αποθεμάτων

Το κράτος θα πρέπει να μελετήσει σχέδιο προστασίας της πρώτης κατοικίας λόγω των οικονομικών συνεπειών του πολέμου, τονίζει ο ΔΗΣΥ.

 

Την παγοποίηση κάθε εκποίησης πρώτης κατοικίας, αξίας μέχρι €400.000 για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών προτείνει ο ΔΗΣΥ λόγω της αβεβαιότητας που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Σε αυτό το χρονικό διάστημα», προσθέτει, «το κράτος θα πρέπει να μελετήσει σχέδιο προστασίας της πρώτης κατοικίας».

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή μας ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές οικονομικές συνέπειες. Χρειάζεται να μελετηθούν σε βάθος διάφορα σενάρια και σχέδια αντίδρασης.

Λόγω αυτής της αβεβαιότητας ο Δημοκρατικός Συναγερμός προτείνει την παγοποίηση κάθε εκποίησης πρώτης κατοικίας, αξίας μέχρι €400.000 για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών.

Σε αυτό το χρονικό διάστημα το κράτος θα πρέπει να μελετήσει σχέδιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Είναι ρόλος του κράτους να ασκήσει τον κοινωνικό του ρόλο.

Όπως έγιναν στο παρελθόν επί δικής μας διακυβέρνησης τα σχέδια ΕΣΤΙΑ, Οικία και Ενοίκιο έναντι Δόσης , που προστάτευσαν χιλιάδες δανειολήπτες, το ίδιο θα πρέπει να γίνει και σήμερα από την κυβέρνηση. Πάντοτε με σωστά κοινωνικά κριτήρια.

Μόνο έτσι θα βοηθήσουμε πραγματικά τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.

