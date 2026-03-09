Στρατηγική «ομπρέλα» πάνω από την Κύπρο: Συνάντηση Μητσοτάκη, Μακρόν και Χριστοδουλίδη σήμερα στην Πάφο

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και στρατηγικής σημασίας, ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, φτάνουν σήμερα στην Κύπρο για να συναντηθούν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του στενού συντονισμού που έχει αναπτυχθεί με αφορμή την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η συνάντηση στέλνει ένα σαφές μήνυμα αλληλεγγύης και στήριξης προς την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ παράλληλα ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας στην περιοχή. Η δημιουργία της αντιαεροπορικής «ομπρέλας» πάνω από την Κύπρο αποτελεί πρακτική επιβεβαίωση της δέσμευσης των συμμάχων να προστατεύσουν την Κυπριακή Δημοκρατία από πιθανές απειλές, προσδίδοντας ταυτόχρονα πολιτικό και στρατηγικό βάρος στη θέση της στην ανατολική Μεσόγειο. Η επίσκεψη αυτή συνιστά επίσης ένα ισχυρό σύμβολο διεθνούς υποστήριξης, ενισχύοντας την αποφασιστικότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αντιμετωπίσει τις γεωπολιτικές προκλήσεις με σταθερότητα και ψυχραιμία.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, επιβεβαίωσε χθες τη σημερινή συνάντηση, αναφέροντας παράλληλα ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό με ηγέτες ευρωπαϊκών κρατών-μελών αλλά και χωρών της περιοχής. Όπως ανέφερε, ο συντονισμός αυτός πραγματοποιείται ιδιαίτερα με την ελληνική κυβέρνηση και τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και με τη Γαλλία και τον Πρόεδρο της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν, αλλά και με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι. «Στο πλαίσιο αυτού του στενού συντονισμού προγραμματίζεται για αύριο (σ.σ. σήμερα) ολιγόωρη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Γάλλου Προέδρου στην Κύπρο, όπου θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να γίνει ανασκόπηση των περιφερειακών εξελίξεων», είπε. Παράλληλα, ανέφερε ότι θα συζητηθεί και το υψηλό επίπεδο συντονισμού μεταξύ των τριών χωρών, με την προσθήκη της Ιταλίας – με την άφιξη της φρεγάτας – καθώς και τα αυξημένα μέτρα πρόληψης που έχουν ληφθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία με τη συνδρομή αυτών των κρατών. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, εξέφρασε ευχαριστίες προς τις χώρες αυτές, για τη στήριξη που παρέχουν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Επαναπατρίστηκαν 950 πολίτες

Αναφερόμενος στη διαδικασία επαναπατρισμού Κυπρίων πολιτών, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, δήλωσε ότι μέχρι χθες έχουν αφιχθεί έξι πτήσεις, με το σύνολο των επαναπατρισθέντων συμπατριωτών και υπηκόων της Κυπριακής Δημοκρατίας να ανέρχεται στους 950.

Όπως σημείωσε, ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τις χώρες από τις οποίες δόθηκε προτεραιότητα για επαναπατρισμό, πρόκειται για έναν πολύ υψηλό αριθμό. Παράλληλα, ευχαρίστησε το προσωπικό της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο, όπως ανέφερε, εργάζεται σε 24ωρη βάση. Πρόσθεσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τη συνέχιση των επαναπατρισμών, εκεί όπου είναι εφικτό και όπου οι συνθήκες ασφάλειας το επιτρέπουν.

Από τον Λίβανο το ντρόουν

Σύμφωνα με χθεσινό ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας Guardian, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος ιρανικής κατασκευής που έπληξε τις Βρετανικές Βάσεις την περασμένη Δευτέρα, εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο. Όπως δήλωσε στην εφημερίδα ο υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κόμπος, πρόκειται για εξέλιξη που επιβεβαιώνει τις ανησυχίες της Λευκωσίας, ότι οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νησί θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο σε μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση. Λίγες ώρες μετά το περιστατικό, δύο ακόμη μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν και καταρρίφθηκαν στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Κύπρου, ενώ, σύμφωνα με τις κυπριακές αρχές, φέρεται ότι και αυτά είχαν εκτοξευθεί από τον Λίβανο, σημειώνει η Guardian.

Ο Λίβανος καταδικάζει

Ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου καταδίκασε με έντονο τρόπο τις επιθέσεις με εκρηκτικά, μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευσαν την Κύπρο, μετά την ανακοίνωση του Κωνσταντίνου Κόμπου, ότι τα ντρόουν εκτοξεύθηκαν από τον λιβανικό εναέριο χώρο.

Σε μήνυμά του προς τον κ. Κόμπο, ο Λιβανέζος υπουργός εξέφρασε τη σαφή καταδίκη των επιθέσεων, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν αντιπροσωπεύουν το κράτος, τον λαό ή τις αξίες του Λιβάνου. Τόνισε ότι η χώρα απορρίπτει κάθε προσπάθεια να μετατραπεί σε πλατφόρμα εξυπηρέτησης εξωτερικών σχεδίων και κάλεσε τους Κύπριους αξιωματούχους να μην ταυτίζουν το λιβανικό κράτος με ομάδες που δρουν εκτός του νόμιμου πλαισίου και της κρατικής εξουσίας.

Με ρώσικη τεχνολογία

Το καμικάζι ντρόουν που έπληξε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι ήταν εξοπλισμένο με ρωσικό στρατιωτικό υλικό, σύμφωνα με τη χθεσινή αναφορά της εφημερίδας Sunday Times. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος περιείχε το ρωσικής κατασκευής σύστημα πλοήγησης Kometa-B, που εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο από την ουκρανική αεράμυνα. Τα ανακτημένα εξαρτήματα βρίσκονται ήδη στη Βρετανία για περαιτέρω ανάλυση.

Αναλυτές υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για την πρώτη επιβεβαίωση χρήσης ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού στη σύγκρουση του Ιράν, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για την αυξανόμενη παρουσία της Μόσχας στη Μέση Ανατολή. Η εφημερίδα σημειώνει επίσης ότι η Ρωσία φέρεται να διαβιβάζει πληροφορίες στο Ιράν, για στόχευση αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, περιλαμβανομένων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών. Ο Ρώσος πρεσβευτής στο Ηνωμένο Βασίλειο, Αντρέι Κέλιν, δήλωσε ότι η Μόσχα «δεν είναι ουδέτερη» και ότι η θέση της παραμένει «υποστηρικτική προς το Ιράν».

Τουρκικά F-16 στα κατεχόμενα

Ως απάντηση στις κινήσεις της Ελλάδας στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο, ορισμένα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν στα χθεσινά τους φύλλα, το ενδεχόμενο ανάπτυξης μαχητικών F-16 στα κατεχόμενα.

Η εφημερίδα Turkiye υποστηρίζει ότι η Άγκυρα εξετάζει την αποστολή μαχητικών για την «ασφάλεια» του ψευδοκράτους, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έστειλε φρεγάτες και μαχητικά στη «νότια Κύπρο» μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Milliyet αναφέρει ότι ο τουρκικός στρατός εξετάζει σχέδιο ανάπτυξης F-16 στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, αρχικά με τέσσερα αεροσκάφη, ως μέρος σταδιακού σχεδιασμού για την «ασφάλεια» των Τουρκοκυπρίων.