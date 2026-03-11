Αφθώδης: Με την φον ντερ Λάιεν συνομίλησε ο Πρόεδρος - «Δεν εμπλέκομαι στην προεκλογική εκστρατεία» είπε για τις δηλώσεις της Αννίτα Δημητρίου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε ότι είχε επικοινωνία το απόγευμα της Τετάρτης με την Πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για το θέμα του αφθώδους πυρετού και επανέλαβε ότι η Κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους κτηνοτρόφους.

Απάντησε και στην Πρόεδρο της Βουλής, Πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου που ζήτησε την παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας, λέγοντας "δεν εμπλέκομαι στην προεκλογική εκστρατεία".

"Δεν έχω να αναφέρω τίποτα για τις δηλώσεις της Προέδρου της Βουλής. Δεν εμπλέκομαι στην προεκλογική εκστρατεία, δεν ασχολούμαστε με τις εκλογές. Επικεντρώνομαι στην ουσία", ανέφερε ο Πρόεδρος, προσερχόμενος στο Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ, στη Λευκωσία.

Ο Πρόεδρος είπε ότι θέλει να στείλει μηνύματα ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα σε όλους αυτούς που επηρεάζονται από αυτή την αρνητική εξέλιξη, η οποία επηρεάζει πολλούς άλλους τομείς, πρωτίστως την κτηνοτροφία

"'Αρα απαιτείται από όλους μας σοβαρότητα στη διαχείριση του θέματος. Να σας πω ότι προτού έρθω εδώ είχα τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο της Επιτροπής. Επικοινώνησε μαζί μου, ένα από τα θέματα που συζητήσαμε είναι το θέμα του αφθώδους πυρετού", είπε.

Ο ΠτΔ ανέφερε ότι η Κύπρος ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργεί εντός ενός πλαισίου και πρόσθεσε ότι ο αρμόδιος Επίτροπος Όλιβερ Βαρχέλι θα είναι στο νησί την Παρασκευή και θα τον συναντήσει όπως θα συναντήσει και τα συντονιστικά όργανα που ασχολούνται με το θέμα και με επηρεαζόμενους κτηνοτρόφους.

"Προσπαθούμε να βρούμε τη βέλτιστη λύση. Από τη μια να διασφαλίσουμε πρωτίστως την κτηνοτροφία στη χώρα μας, μέσα από τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν και από την άλλη η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο πλευρό μας και σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή τη συγκυρία για να μας ενισχύσει, να ενισχύσει και την Κυπριακή Δημοκρατία η οποία επαναλαμβάνω θα σταθεί δίπλα από τους κτηνοτρόφους", ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ